Как коронавирус влияет на карабахское урегулирование?

В ходе многолетних переговоров по нагорно-карабахскому конфликту никакого прогресса достигнуто не было. Теперь, когда мир погрузится в продолжительный кризис из-за пандемии коронавируса, Армении будет довольно трудно нести это дополнительное бремя из-за потрясений, с которыми сталкиваются экономики и системы социального обеспечения государств во всем мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в EurActiv статье члена правления аналитического центра AIR Center Гюльшан Пашаевой.

"Однако правительство Армении не откладывало проведение так называемых "президентских и парламентских выборов" в "НКР", которые состоялись 31 марта. Чтобы привести новое руководство и узаконить так называемый режим, а также представить эти "выборы" как "демократические", Армения проигнорировала здравые суждения и поддержала проведение этого мероприятия в назначенный срок.

Тем не менее организаторы этих "выборов" не получили никакой международной поддержки. Ряд международных организаций (ОБСЕ, ЕС, НАТО, ДН, ОИС, ГУАМ, ТЮРКПА и другие) и многочисленные государства сделали заявления, подчеркнув, что они не признают конституционные и правовые рамки, в которых проводились эти "выборы". Эти "выборы" были характеризованы как противоречащие нормам и основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, и лишенными легитимности.

Таким образом, международное сообщество полностью признает и поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана и решительно осуждает проведение этих "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана", - отмечает автор статьи.

По ее мнению, нынешняя пандемия коронавируса оказывает определенное влияние на процессы урегулирования конфликта вокруг продолжающегося нагорно-карабахского мирного процесса.

"Во-первых, различные превентивные меры, предпринимаемые государствами для прекращения распространения COVID-19, могут создать определенные препятствия для организации встреч лицом к лицу под эгидой Минской группы ОБСЕ, что может привести к определенному прерыванию переговорного процесса.

Во-вторых,мониторинги, которые регулярно проводятся на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана, в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса. Поэтому в настоящее время сами конфликтующие стороны несут ответственность за поддержание режима прекращения огня", - пишет Г. Пашаева.

Отмечатеся, что в данном контексте весьма примечателен "Призыв к глобальному прекращению огня" Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша перед лицом пандемии COVID-19: "Подчеркивая, что этот вирус не знает национальных границ , этнической принадлежности, веры, Генеральный секретарь ООН призывает к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира путем блокирования вооруженного конфликта. Однако, несмотря на это, Вооруженные силы Армении продолжают открывать огонь в отношении мирных жителей Газахского района Азербайджана вблизи линии фронта. Об этом было указано в заявлении азербайджанской общины Нагорного Карабаха, который был распространен в виде официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Наконец, изменяющиеся внешние и внутренние обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, могут также создать благоприятную среду для переоценки позиций и нарративов конфликта конфликтующих сторон и позволить нынешнему статус-кво обернуться болезненным тупиком".