​Истины, выявленные в результате акций в Армении - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С 19-го по 22 июня в Ереване и других крупных городах Армении прошли акции в знак протеста подорожанию электроэнергии.

Сегодня утром полиция разогнала участников акции, использовав дубинки и водометы.

Какие факторы влияют на возникновение в Армении социальных и других проблем, или же по какой причине в этой стране часто возникают проблемы с энергоносителями?

Произошедшие за последние несколько лет события доказали, что Армения полностью зависит от России, помощи извне или же диаспоры.

Как правило, политическая и экономическая зависимость создают в стране серьезные проблемы.

Другими словами, когда сильны факторы, от которых зависит эта страна, Армения становится сильнее, в противном же случае она попадает в ситуацию, схожую с нынешней.

Электросеть Армении не принадлежит ей самой. Ею владеет российская компания "İnter RAO EES", которая не желает продавать электроэнергию по нынешней цене. Поэтому компанией выдвинуты новые, утвержденные правительством тарифы.

Значит, подорожание электроэнергии в Армении реализуется в соответствии с желанием российской компании.

Это подтверждают также скандируемые во время акции антироссийские лозунги.

Дело дошло до того, что митингующие назвали существующие на территории Армении многочисленные миротворческие базы "захватническими".

Армяне назвали "захватническим" также контроль России за атомной станцией, железной дорогой, несколькими электростанциями и другими важными стратегическими объектами.

Вышедшие на улицы люди держали в руках плакаты с надписью "Мы - армяне, и хозяева своей страны!".

На акции прозвучало требование сократить тарифы, национализировать контролируемые русскими предприятия и вывести российские войска с территории Армении.

Кстати, следует отметить, что действующие в Армении электросети контролируются российскими компаниями. За последние 2,5 года цены на электроэнергию в Армении повышаются уже в третий раз.

Естественно, Армянским государством не контролируется и газоснабжение. Этой областью занимается российская государственная компания "Газпром". В 1997 году официальный Ереван с российской компанией "Газпром" разделил систему природного газа на три части.

Газоснабжением Армении занимаются компании "Армгазпром", "Армтрансгаз" и "Армгаз".

Впоследствии все они перешли под контроль России. В настоящее время систему природного газа Армении контролирует местная компания "Газпрома" "Газпром Армения".

Отметим, что на днях официальные лица заявили, что ирано-армянский газопровод "Мегри-Каджаран" будет продан российской компании "Газпром Армения".

Таким образом, Армения в очередной раз подтверждает следующее:

- У нее отсутствует собственная экономика и страна управляется из-за рубежа;

- Применяемые в отношении России санкции отрицательно сказались на всех сферах жизни Армении;

- Из-за оккупации азербайджанских территорий Армения осталась в стороне от региональных проектов, что создало для Армении серьезные экономические проблемы;

- Страна под названием Армения - фикция и она не в состоянии принимать решения.

Последние события дают основание предполагать, что проводимые в Армении последние акции не связаны лишь с ценой на электроэнергию.

Происходящее подтверждает, что армяне и впредь будут пытаться построить на нынешней территории Армянское государство.