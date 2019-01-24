Германо-французский договор альтернатива НАТО, предупреждение США - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Между двумя крупнейшими странами Европы – Германией и Францией подписан важный договор, прозванный по месту подписания – Ахенским. Он стал своего рода данью традиции преемственности, напомнив о соглашении, подписанном в Елисейском дворце 22 января 1963 года канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем. Тот исторический документ стал жестом перемирия между Германией и Францией, не ладивших со времен окончания Второй Мировой Войны.

В Ахенском договоре преобладают аспекты сотрудничества в сфере безопасности. Германия и Франция взяли на себя обязательство по оказанию содействия друг другу на случай войны или вооруженной агрессии. Стороны договорились углубить взаимодействие в 15 сферах двустороннего сотрудничества. В документе подчеркивается, что для Франции и Германии настало время возведения двустороннего сотрудничества на новый уровень и подготовки к вызовам XXI века, стоящим перед двумя странами и всей Европой в целом. В договоре отмечена приверженность новому миропорядку и многополярности. Стороны договорились приложить совместные усилия, направленные на избрание Германии постоянным членом Совбеза ООН.

Так что же он сулит? Безусловно, документ породил множество вопросов: к чему этот договор, ведь Германия и Франция и так исполняют уйму обязательств в рамках Евросоюза? Что стоит за ним? Вступятся ли Германия и Франция в случае вторжения в пределы иных стран ЕС?

Как известно, Евросоюз представляет собой организацию междугосударственного экономического и политического сотрудничества, объединяющую в своих рядах 28 стран. Согласно Парижскому договору, заключенному 18 апреля 1951 года, Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды, Люксембург и Италия учредили Европейское объединение угля и стали. 1 ноября 1993 года название организации сменилось, впоследствии были подписаны документы, предусматривающие расширение сферы деятельности Европейского Союза. Примечательно, что процесс европейской консолидации был запущен после распада СССР, красноречиво указывая на цели подобного сплочения. Тому же служит и политика соседства. Иными словами, после краха Советского Союза ЕС взял курс на восток. Процесс расширения в восточном направлении продолжается поныне. В пределах Евросоюза границы отсутствуют. Страны ЕС привержены единому внешнеполитическому курсу и общей для всех политике безопасности. Союзные государства отказались от своих национальных валют в пользу единой для Союза денежной единицы – евро. Тем не менее, вопреки общепринятым правилам единства и консолидации, Франция и Германия решили обособиться, заключив сепаратное соглашение о безопасности. Это довольно серьезный выпад.

Стоит отметить, что Европа на протяжении истории сталкивалась со многими проблемами в общеевропейской внешней политике и вопросах безопасности. Впервые в 1952 году Германия, Бельгия, Италия, Франция, Нидерланды и Люксембург скрепили себя узами договора о создании Европейского оборонного сообщества. Однако парламент Франции соглашение не одобрил, а потому инициатива так и осталась на бумаге. Поэтому европейская интеграция развивается от экономики к политике. Большинство членов ЕС состоят в НАТО, а потому не очень озабочены вопросами безопасности. Швейцария, Австрия, Финляндия, Швеция, Босния и Герцоговина в альянс не входят. 70% расходов альянса покрывает Америка. Образно говоря, США посредством НАТО обеспечивают безопасность стран ЕС, включая Германию и Францию. Президент США Дональд Трамп уделил этому вопросу пристальное внимание и, очевидно, счел нецелесообразным для своей страны единолично нести финансовое бремя по содержанию НАТО, обратившись к европейским партнерам с требованием раскошелиться. Свои письменные обращения он адресовал коллегам из Германии, Бельгии, Норвегии, Италии, Нидерландов, Испании, Португалии, Люксембурга, Канады и Италии.

Кроме того, в прошлом году Америка перенесла свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что породило недопонимание между США и другими ведущими странами мира. После этого Дональд Трамп напомнил об одолжении, оказываемом Америкой Европе и тут же повысил пошлины на товары, импортируемые из Европы. В июле прошлого года Трамп пригрозил установить пошлину в размере 20-25% на все автомобили европейского производства. ЕС обещал ввести ответные меры. Еврокомиссия направила письмо министру торговли США, недвусмысленно намекнув на то, что ответные меры коснутся товаров американского производства на сумму 300 млрд. долларов. Безусловно, ЕС – главный партнер США, поэтому американцы не заинтересованы в нагнетании напряженности в отношениях с европейскими странами. Не так давно Трамп заявил о подготовке к выходу США из НАТО, что вызвало серьезную обеспокоенность. Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Трампом законопроект. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился с открытым письмом к президенту США, предупредив его об опасности подобной инициативы. Он напомнил о возникших перед Западом небывалых проблем в обеспечении безопасности.

Отметим, что в ходе своей избирательной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей моделью, сочтя нецелесообразными траты США на содержание альянса. Он заявил, что Америка дважды подумает прежде, чем прийти на помощь НАТО.

Не согласившись с Трампом по многим пунктам, генсек НАТО все же признал справедливость упреков президента США в связи с отсутствием должных финансовых отчислений на содержание альянса со стороны других членов североатлантического блока. Он напомнил о том, что американские лидеры испокон имели глубокую стратегическую заинтересованность в стабильности и безопасности Европы: “Нам необходимо сильное руководство США и справедливо распределяющие бремя европейцы. Действовать в одиночку – не вариант ни для Европы, ни для США. Мы стоим перед лицом серьезных вызовов. Сейчас не время ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами”.

Выходит, Германия и Франция подписали двустороннее соглашение о безопасности, в том числе, с намерением положить конец зависимости от США в этом вопросе. Обе страны не скрывают, что договором, подписанным 22 января, был заложен фундамент создания европейской армии.Примечательно, что договор был подписан на фоне жарких дебатов о выходе Великобритании из состава ЕС. 29 января этот вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение британского парламента. Возможно, германо-французский союз является своего рода посланием Великобритании. В случае создания европейской армии, необходимость в НАТО, скорее всего, отпадет. Вернее сказать, может ограничить действия НАТО на этом континенте. Учитывая это, Конгресс США выразил намерение продолжить сотрудничество с ЕС. Вероятно, тенденции к созданию двусторонних альянсов между странами ЕС сохранятся, они не только поставят под сомнение перспективы жизнеспособности Союза, но и могут вконец развалить его.

Кстати говоря, вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки. По его словам, Франция эксплуатирует десятки африканских стран: “Если люди уезжают сегодня, это потому, что европейские страны, прежде всего Франция, никогда не прекращали колонизировать десятки африканских стран. ЕС должен ввести санкции в отношении Франции и других стран, чья деятельность приводит к обнищанию Африки и вынуждает людей покидать свою страну. Африканцы не должны быть на дне Средиземноморья, они должны жить в Африке”.

Вероятно, после “Brexit” ЕС столкнется с серьезными проблемами. Ахенский договор, подписанный между Берлином и Парижем, может стать своего рода подготовкой к предстоящим событиям. Агитация за вступление Германии в Совбез ООН тоже льет воду на эту мельницу. Можно предположить, что Германия и Франция будут сообща проталкивать вопрос вступления первой в Совбез, добившись тем самым превосходства своих позиций в этой структуре. Таким образом, можно предположить, что Ахенский договор между Германией и Францией является месседжем США, странам ЕС и НАТО.