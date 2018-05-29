Французский политик: США не считаются с мнением ЕС в ряде международных вопросов

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Алматы. 29 мая. REPORT.AZ/ США не уважают и не считаются с мнением ЕС в ряде международных вопросов, в том числе, и в вопросе иранской "ядерной сделки".

Об этом Report заявил французский политик, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

"Существуют абсолютно разные позиции между Европой - я говорю про Францию, Германию, Великобританию - и США по иранской "ядерной сделке". Потому что Иран уважает соглашение. В ином случае у нас был бы повод для разрыва сделки, однако сегодня никаких предусловий для отмены соглашения нет", - заявил Т.Мариани, добавив стороны потратили много времени и сил для достижения данного соглашения.

Он указал, что американцы не уважают соглашение, считая Иран враждебным и угрозой региону, однако альтернативы данному соглашению нет.

"Это стратегический период, потому что для Европы все меньше и меньше мы признаем стратегическое лидерство США. Раньше США воспринимала европейские страны, как союзников, однако, сегодня Трамп принимает решения, даже не посоветовавшись с Европой. По мнению Вашингтона, если США занимают какую-либо позицию, Европа должна быть рядом", - подчеркнул политик.

По его словам, существуют расхождения между Европой и США, в частности, по подходам к климатическому соглашению, по "иранской сделке", по торговому соглашению.

"Я думаю, что за последние годы Европа всегда была за спиной США. Возможно, сейчас для Европы открылось прекрасное окно возможностей, шанс для проведения независимой политики", - заявил Т.Мариани.