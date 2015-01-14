Окажет ли влияние убийство в Гюмри на дислокацию российской базы? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ 12 января в Армении произошло событие, которое может отрицательно сказаться на союзнических отношениях с Россией. Как напоминает Report, солдат срочной службы дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Павлович Пермяков подозревается в том, что он расстрелял из автомата марки АКМ шесть членов одной семьи. Среди погибших есть двухлетний ребенок. По информации, В.Пермяков был задержан на территории села Баяндур Ширакской области.

Комментарий Report

Это не первый случай, произошедший в этом районе. Еще в 1999 году двое военнослужащих 102-й российской военной базы расстреляли местных жителей, тогда двое граждан Армении погибли, несколько были ранены. Кроме того, два армянских подростка на российском полигоне в Армении подорвались на мине, которая не была обезврежена после военных учений.

Также распространяется информация том, что военнослужащие 102-й российской военной базы периодически сталкиваются с различными социальными проблемами.

Нет никакого сомнения в том, что эта база размещена в Гюмри с целью обеспечения интересов России и Армении. Контракт был подписан в 1995 году. В 2013 году был подписан протокол по внесению изменений в контракт. Изменения предусматривали продление срока дислокации российской базы в Армении. Контракт 1995 года был подписан на 25 лет. По новому документу, срок действия контракта составил 49 лет, начиная с 1995 года, иными словами был продлен до 2044 года.

База несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. Она подчинена Группе российских войск Северо-кавказского военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитным ракетным комплексом С-300 и истребителями МиГ-29. Численность личного состава базы - около 5 тыс. человек.

Информация подобного рода показывает, что база больше обеспечивает защиту интересов России. База не оказывает "помощь" Армении в "защите от соседей" и других подобных выдумках, потому что данная база не играет никакой роли в "защите Армении от соседей". Если бы Азербайджан и Турция, которых Армения и ее союзники представляют как врагов Армении, соответствовали данной пропаганде, на этой территории сейчас не было бы ни армянского государства, ни армянской этнической группы. Напротив, государства, которых армяне представляют в качестве врагов, предлагают им отказаться от территориальных претензий к соседям, вывести войска из оккупированных территорий Азербайджана и направить усилия на развитие здоровых отношений.

Можно предположить, что армянская общественность не останется равнодушной к событиям, имеющим отношение к 102-ой российской базе. Иными словами, жители страны открыто или тайно будут выступать за вывод российской военной базы из Гюмри. Однако не исключено, что власти Армении выступят с теми же заявлениями, с которыми они выступали при предыдущих событиях. В 1999 году у власти был Роберт Кочарян. Он постарался замять трагедию, имеющую отношение к базе, и это ему удалось.

Отметим, что, по распространенной информации, Серж Саргсян взял под контроль расследование произошедшего 12 января события.

Армения является вассалом России и оба данных руководителя были назначены Москвой. Поэтому идея о том, что "президент" Армении посмеет выступить против Москвы или же суд примет справедливое решение, выглядит неправдоподобно. Посмеет ли армянский суд, вынесший приговор о "пожизненном заключении" двум азербайджанцам, которых назвали "диверсантами" и взяли в заложники во время посещения ими могил своих близких на оккупированных азербайджанских территориях, осудить за убийство российского военнослужащего и вынести ему приговор о пожизненном заключении?

Можно предположить, что во имя российских интересов власти Армении попытаются защитить Россию, выдав произошедшее за "происки соседей". А произвол российских военнослужащих 102-ой российской базы представят как обычное бытовое происшествие. Подобное поведение исходит из взятой Арменией на себя обязательства быть вечным рабом России.