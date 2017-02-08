Экстрадиция Лапшина: Большой успех Азербайджана над оккупантом и его покровителями - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Из Беларуси в Азербайджан экстрадирован поддерживающий террористов-сепаратистов блогер Александр Лапшин, который, не признавая территориальную целостность Азербайджана и без разрешения центральной власти, совершил визит на оккупированные территории - в нагорно-карабахский регион.

Это должно считаться наглядным показателем того, что Азербайджан прав в борьбе за освобождение своих оккупированных территорий.

Отметим, что по требованию Азербайджана, имеющий двойное гражданство (Израиль и Россия) Александр Лапшин был задержан в Беларуси 14 декабря. Около месяца он содержался в первом исправительном учреждении в Минске. Вчера Верховный суд Беларуси рассмотрел и не удовлетворил жалобу блогера, поданную из решения касательно его экстрадиции в Азербайджан.

Напомним, что заранее вступив в преступный сговор с лицами, проживающими на оккупированных Вооруженными силами Армении территориях Азербайджанской Республики, А.Лапшин грубо нарушил требования законов Азербайджанской Республики "О государственной границе Азербайджанской Республики", "О паспортах", в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные территории Азербайджана, проникнув на эти земли вне контрольно-пропускных пунктов, и при отсутствии документов, определяющих охраняемую госграницу Азербайджанской Республики. Кроме того, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне, на своей странице в соцсети http//puerrtto.livejournal.com он указал как независимое государство не только Азербайджан и Армению, но и Нагорный Карабах, и сделал открытые призывы, направленные на раскол признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджанской Республики, поддержав в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года "независимость" незаконно действующего на оккупированных территориях режима.

С учетом наличия в действиях А.Лапшина признаков незаконного пересечения госграницы и публичных призывов против государства, в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, А.Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

Александр Лапшин

Его задержали в результате мероприятий, осуществленных правоохранительными органами Республики Беларусь.

До этого, в связи с незаконным визитом А.Лапшина на оккупированные территории Азербайджана, министерство иностранных дел включило его имя в список нежелательных лиц.

В целом, за незаконное посещение оккупированных территорий страны, МИД Азербайджана включило в список нежелательных лиц имена 623 граждан иностранных государств, в том числе 180 иностранных журналистов. Большинство журналистов являются гражданами Литвы, Японии и Австрии. Без соответствующего разрешения Азербайджана Нагорный Карабах в основном посетили граждане США, Германии, России, Франции, Италии и Украины.

В прошлом году 20 из попавших в указанный список лиц в официальном порядке принесли извинения и признались, что были обмануты армянами и их покровителями и незаконно увезены на оккупированные территории Азербайджана. Лишь после этого их имена исключили из черного списка.

Безусловно, официальный Баку не запрещает визиты на оккупированные территории, и для этого в первую очередь требует уважения суверенных прав Азербайджана. Так поступали "Euronews", "Al-Jazzera", польское телевидение и др.

Значит, в данном вопросе азербайджанская сторона уважала свободу слова и мысли.

Вызывает удивление и сожаление тот факт, что большинство незаконно посетивших территорию Нагорного Карабаха Азербайджана являются гражданами стран-членов Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей.

Одна из причин столь свободного поведения таких как Лапшин на оккупированных территориях Азербайджана связана с позицией, придерживаемой этими государствами в решении конфликта.

Передача Лапшина подтверждает правоту Азербайджана во всех случаях в вопросе борьбы за освобождение Нагорного Карабаха. Хотя экстрадиция офицера азербайджанской армии Рамиля Сафарова из Венгрии и апрельские бои отличаются друг от друга, по существу это одинаковые события.

Те, кто поддерживают Армению и оккупацию, должны покинуть территорию Азербайджана. До тех пор, пока они остаются в Нагорном Карабахе, такие как Лапшин будут отвечать перед законами Азербайджана. Не останутся безнаказанными также играющие на национальных чувствах армяне, с этой территории будут увозить тела армянских солдат и офицеров.

Было бы к месту напомнить мысли, неоднократно высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "Мы никогда не позволим создать на азербайджанских землях второе армянское государство.В очередной раз хочу сказать, что если армяне будут учитывать нынешние реалии, растущий политический вес Азербайджана, экономическую мощь страны, примут правильное решение и покинут оккупированные территории, это также послужит армянам, проживающим сегодня в Нагорном Карабахе. Если они не поймут этого и продолжат оккупационную политику, это может привести к плачевным результатам для Армении и Нагорного Карабаха".

Поэтому привлечение Лапшина к ответственности в Азербайджане также является успехом проводимой официальным Баку в этом направлении политической, дипломатической и правовой деятельности. Вместо того, чтобы понять, что является игрушкой в руках других, и отступить от захватнических желаний и действий на территориях Азербайджана, армянская общественность поднимает шумиху. Вместо того, чтобы молчать и стесняться своего клейма оккупанта, в вопросе касательно Лапшина армяне ведут себя смехотворно и неуместно. Известный армянский проправительственный политолог Степан Сафарян выступил с критикой в адрес посла Армении в Беларуси, представителей своей страны в Парламентской ассамблее Совета Европы, госчиновников, обвинил их в бездействии и немощности.

Пресс-секретарь оппозиционной партии "Наследие" Давит Санасарян охарактеризовал передачу Лапшина следующим образом: "Азербайджан разгромил Армению со счетом 10:0. Впредь ни один иностранец не посетит Нагорный Карабах".

Так и должно быть. Ни один иностранец не должен посещать Нагорный Карабах без официального разрешения азербайджанской стороны. Однако, очень жаль, что пользуясь влиятельностью своей страны, многие решаются на этот шаг. Ответ им бывает таким, как доставка Лапшина. Хотя не стесняющегося своих действий блогера настолько заверили, что он пожелал быть на первом месте в списке нежелательных лиц Азербайджана и, хвастаясь, написал в соцсети: "Для повторного нарушения законов Азербайджана мне не хватает 150 долларов. Я в поисках спонсора, чтобы вновь поехать туда".

Так что, хотя и звучит риторично, перед глазами возникает картина, когда в аналогичную ситуацию попадают все те, кто причастен к оккупации Нагорного Карабаха. Хотелось бы, чтобы на его месте также оказались предавшие Азербайджан граждане, бывший президент Армении Роберт Кочарян, нынешний руководитель Серж Саргсян и т.д.

Таким образом, являющийся гражданином России и Израиля Лапшин предстанет перед правосудием Азербайджана за нарушение законов. В этом случае возникает естественный вопрос: чья очередь? Кто еще желает проявить неуважение к территориальной целостности Азербайджана? Хотелось бы подчеркнуть, что те, кто говорит о верховенстве закона и защищает лапшиных, сами нарушают законы и демонстрируют свою сущность.