​Эксперты: Заявление Саргсяна рассчитано на внутреннего потребителя - МНЕНИЕ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Высказывания президента Армении Сержа Саргсяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении, рассчитаны на внутреннего потребителя и преследуют цель отвлечь внимание армянской общественности от ухудшающегося социально-экономического положения, считают эксперты.

"В новых условиях Армения только и делала, что сдавала позиции. Азербайджан в региональной и глобальной игре загнал Армению в тупик. Теперь в условиях полной стагнации, когда Ереван лишен возможности маневрировать, снова прибегает к отработанному ресурсу", - заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, Саргсян просто решил разыграть "старую карту".

"Безысходность официального Еревана заставляет тасовать крапленые карты. По сути, Саргсян спел старую песню о старом. Все началось с лозунга "миацум", то есть с воссоединения Карабаха с Арменией, когда в Ереване никто не предполагал, что СССР рухнет и Азербайджан с Арменией станут суверенными образованиями, и начавшийся в бытность Союза конфликт перекочует в совершенно новую геополитическую плоскость", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что вне зависимости от высказывания Саргсяна, Нагорный Карабах непременно вернется в состав Азербайджана. "И исходной точкой был и остается вывод оккупационных армянских сил с азербайджанских территорий", - указал политолог.

По мнению Т.Аббасова, заявления президента Армении рассчитаны на внутренних оппонентов и на Азербайджан подобного рода популистские заявления ровным счетом никакого впечатления не производят.

"Будет не удивительно, если завтра Саргсян провозгласит "НКР" частью бразильского штата Сан-Паулу, где компактно проживет около 30 тысяч армян. И даже в этом случае Баку не откажется от справедливых требований покинуть чужие пределы и сесть за стол переговоров. Делая столь неуклюжие телодвижения, официальный Ереван только и делает, что усугубляет свое тягостное состояние", - резюмировал политолог.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде считает, что заявление о принадлежности Нагорного Карабаха Армении, прозвучавшее из уст Саргсяна накануне, является тщательно продуманной провокацией, с целью свести на нет все возможные договоренности по проблеме нагорно-карабахского урегулирования, которые в последнее время согласовывались в рамках форматов отношений Баку-Москва и Москва-Ереван.

"С другой стороны это заявление, прозвучавшее в день встречи министров иностранных дел в Нью-Йорке, фактически лишает основы текущий переговорный процесс в более широких рамках Минской Группы ОБСЕ. И, наконец, в преддверие своего участия на сессии Генассамблеи ООН Саргсян создает фон для того, чтобы иметь возможность обрушиться с обвинениями в адрес азербайджанской стороны, которая уже крайне жестко реагирует на это выступление", - подчеркнул политолог.

По его словам, в основе всей этой политики Саргсяна лежит банальное желание отвлечь внимание армянской общественности от ухудшающегося социально-экономического положения, поправить свой рекордно низкий рейтинг.