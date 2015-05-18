​Эксперты: Цели программы Восточного партнерства стали больше тяготеть к геополитике - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Подменяя истинный смысл декларированных целей программы Восточное партнерство, официальный Брюссель нацелен на решение геополитических задач, считают эксперты, прокомментировавшие Report саммит Восточного партнерства, который состоится в Риге 21-22 мая.

"Изначально Азербайджан поставил перед собой задачу тесного сотрудничества в различных сферах, в реализации ряда проектов, которые интересны и Евросоюзу, и Азербайджану, то есть на основе взаимных интересов. Если говорить конкретно, то эти вопросы связаны с научно-гуманитарным обменом, а также упрощением визового режима", - заявил Report политолог Фикрет Садыхов.

Он подчеркнул, что Азербайджан никогда не заявлял о своем желании вступить в ЕС и подписать ассоциативное соглашение в отличие от Армении, которая "металась", обещала подписать это соглашение, а потом переметнулась в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и подписала документ о вступлении в него.

"У нас достаточно устойчивое положение, и мы никого не обманываем. Мы твердо взяли курс на евроинтеграцию без особых обязательств перед ЕС, без обещаний вступать в какие-либо структуры или подписывать какие-либо дополнительные соглашения или договора", - заявил политолог, добавив, что сотрудничество с ЕС в рамках программы Восточного партнерства соответствует интересам Азербайджана.

В свою очередь директор Центра общественных отношений Украины Евгений Магда выразил мнение, что программа Восточное партнерство не смогла реализовать всех своих возможностей.

"Тому есть объективные и субъективные причины. Среди первых - неспособность ЕС оперативно решить проблемы, вызванные приемом новых членов, ревность стран Старой Европы к "выскочкам" из Центральной Европы. Субъективно, Россия стремится усилить свое влияние на постсоветском пространстве, все чаще говоря "или-или" государствам, сотрудничающим с ЕС", - отметил Е.Магда.

Он выразил мнение, что Рижский саммит станет переломным в этом вопросе. "Восточное партнерство должно продемонстрировать свою целесообразность и реальность перспектив всем своим участникам, в противном случае проект станет сугубо формальным", - заявил эксперт.

Он указал, что программа Восточного партнерства, как оказалось, больше накренилась в сторону геополитики, и ее экономическая составляющая вызывает все больше вопросов к авторам проекта.

"На деле отчетливо видно, как подменяется истинный смысл декларированных целей совершенно иной субстанцией, да еще и имеющей явный политический контент", - подчеркнул глава центра.

Наряду с этим азербайджанский политолог Тофиг Аббасов высказал мнение, что суть программы Восточного партнерства - это "вырвать группу из шести постсоветских государств из орбиты России и форсированно приблизить их к ЕС".

"Потому встает вопрос - что для авторов проекта Восточного партнерства важнее - благополучие 6 новых государств, или же их оторванность от России?! Пример Украины, да и Молдовы с Грузией показывает, что Брюссель заведомо нацелен на решение геополитических, а не экономических целей в ипостаси, где прежде всего необходимо ослабить позиции России путем его лишения рыночного пространства", - отметил эксперт.