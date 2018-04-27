Эксперт: Соглашение между BP и SOCAR имеет большое значение для Азербайджана

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Вчера Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи для совместной разведки и разработки блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, комментируя Report подписание соглашения, заявил, что даже если в период разведки не будет обнаружено запасов углеводородов, данный поиск имеет большое значение для Азербайджана: "По итогам предварительной геологической разведки предполагается наличие запасов углеводородов на глубине около 3 500 метров. Более точные данные будут получены в результате бурения. Вся информация будет предоставлена азербайджанской стороне. В последующий период, когда в результате развития науки и технологии станет возможным бурение в более глубоких слоях, можно будет добиться больших успехов, используя эти данные", - сказал эксперт.

И.Шабан также подчеркнул значимость соглашения для оживления сектора разведки. "Стоимость разведочной скважины, работы, выполненные в течение периода разведки, заказы и прочие расходы составят около 100 млн долларов. Это означает, что к работе будут привлечены различные компании по проектированию и услугам. Это приведет к оживлению сектора разведки. После падения цен на нефть с 2014 года в Азербайджане, как и во всем мире, интерес компаний к этой области снизился, так как политика компаний была направлена на сокращение капитальных затрат".

Эксперт отметил, что подобный шаг со стороны BP и реализация контракта с Азербайджаном является доказательством того, что они надеются на сохранение стабильных цен на рынке нефти, в то же время азербайджанская компания имеет достаточную доходность, и компания уверенно инвестирует в эту область.

Отметим, что блок D230 расположен в Каспийском море в 135 км (84 мили) к северо-востоку от Баку. Блок занимает площадь около 3 200 квадратных километров. Ожидаемая глубина продуктивных слоев блока составляет приблизительно 3 500 метров. По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP, оператора в период разведки, составит 50%, остальная половина будет принадлежать SOCAR. В мае 2016 года с SOCAR был подписан меморандум о взаимопонимании по геологоразведочным работам на блоке D230.