​Эксперт: Цены на потребительскую продукцию увеличатся на 10-12% - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Больше всего от приравнивания курса маната к курсу доллара пострадает потребительский рынок, а значит население, заявил Report эксперт-экономист, бывший заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердиев, комментируя официальный курс маната к курсу доллара.

"Денежная масса маната в результате в обороте увеличится, то есть будут сдавать манаты и покупать доллары", - заявил О.Ахвердиев.

По его словам, в результате падения покупательской способности маната, начинают расти цены.

"Думаю, цены в результате этого шага увеличатся примерно на 10-12%. Особенно на потребительском рынке, не говоря уже о юридических лицах, которые за доллары покупают за рубежом оборудование и сырье для своей деятельности, а в Азербайджане продают их за манаты", - подчеркнул он.

Коснувшись темы выплаты кредитов на фоне приравнивания маната к доллару, эксперт подчеркнул, что с кредитами произойдет то же самое, что и произошло в России.

"У тех, кто брал кредиты в валюте, то есть в долларах или евро, конечно, будут большие проблемы", - сказал О.Ахвердиев.

Комментируя вопрос о политике Центробанка, он назвал неправильной монетарную политику ЦБ по поддержке стабильного курса маната.

"Курс маната и вообще любой национальной валюты определяется на валютном рынке по принципу "спрос-предложение". Стабильный курс маната Центробанк за последние годы держал за счет валютных интервенций с целью изымания маната с рынка для поддержания его на плаву", - подчеркнул экономист.

По его словам, есть какое-то обоснование, что Центробанк пошел на такое выравнивание курса.

Наряду с этим, он напомнил заявление главы ЦБ Эльмана Рустамова, который пообещал, что падение стоимости маната будет плавным.

"Однако сегодня вдруг манат удешевляется внезапно на 22%. Это совсем неправильно, что означает моментальный рост цен. Естественно, поддержка маната не могла продолжаться долго. Когда-нибудь его надо было отпускать, но надо было сделать это плавно", - заявил О.Ахвердиев.

Он подчеркнул, что государство взяло за приоритет социальную политику, в связи с чем курс маната держали стабильным.

"Жизненный уровень основной части населения не слишком высокий, поэтому благодаря стабильному курсу маната оно могло планировать свой семейный бюджет, зная, что никаких изменений в стоимости нацвалюты не произойдет. Кроме того, предприниматели свободно планировали и проводили свою деятельности гарантированно", - сказал он.

По его мнению, государство может вмешаться в процесс, пытаясь изменить последствия шага ЦБ, но это будет ограничиваться помощью банковской системе, то есть выдачей кредитных ресурсов, чтобы экономика не остановилась.

"Потребительский рынок у нас либеральный, никто его у нас не регулирует. Этим моментом могут воспользоваться монополисты, которые поднимут цены. В итоге будет страдать население", - резюмировал бывший министр экономики Азербайджана.