ЕБРР: В Азербайджане и Грузии ожидается экономический рост, в Армении же положение ухудшится

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил экономический прогноз для региона Восточной Европы и Кавказа. Как сообщает Report, к нему ЕБРР относит Беларусь, Молдову, Украину, Грузию, Армению и Азербайджан, улучшив его для Центральной Европы и Балтии.

Согласно оценке ЕБРР, из перечисленных стран региона экономический рост прогнозируется лишь в Азербайджане и Грузии.

Из стран региона в четырех в 2015 году будет рецессия (кроме Азербайджана и Грузии), ожидает ЕБРР. Самое глубокое падение роста ожидается в Армении: минус 15% против ожидавшегося в январе 0%. В целом экономика этого региона сократится в 2015 году на 3,3% (январский прогноз – на 1,8%). Рост стран региона Центральной Азии замедлится с 5,9% в 2014 году до 3,7% из-за рецессии в России, девальвации руб­ля и отрицательного влияния на местную промышленность притока подешевевшего импорта из России, а также ухудшения настроений инвесторов под влиянием конфликта России с Украиной.

Сильнее всего последствия российской рецессии сказываются на продолжающихся сокращаться объемах денежных переводов трудовых мигрантов. Возвращение сотен тысяч работников в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию потребует от правительств этих стран дополнительных расходов на социальную сферу.

Ранее аналогичные перспективы для соседних с Россией стран обрисовали экономисты рейтингового агентства Fitch.

Экономика России в 2015 году сократится на 4,5%. Рецессия продолжится и в 2016 году, составив 1,8%. Пройдя через существенный спад, в дальнейшем Россия может столкнуться с длительным периодом замедленного роста либо стагнации: низкие цены на нефть и западные санкции нанесли удар по и без того слабой экономике, страдающей от глубоких структурных проблем.

В Украине, несмотря на минские соглашения, рецессия будет глубже, чем ожидалось, – 7,5% (январский прогноз – спад на 5%) на фоне болезненных, но необходимых реформ с ужесточением монетарной и фискальной политики, произошедшей глубокой девальвации гривны, роста энерготарифов, реструктуризации банков и сокращения кредитования. В то же время быстрые и успешные реформы и ослабление геополитических рисков могут улучшить прогноз. Если ситуация с безопасностью страны не ухудшится, а программа МВФ продолжится, то уже в 2016 году экономика Украины вырастет на 3%.

В странах Центральной Азии и Балтии ЕБРР прогнозирует экономический рост в 2,9%.