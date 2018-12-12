Демократический кризис во Франции - Макрон ищет виноватых - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Франция считается колыбелью демократии и свободы. Эта страна является одной из 5 постоянных членов ООН, что предоставляет ей право налагать вето при обсуждении резолюций по тем или иным глобальным вопросам и урегулированиям протекающих в мире конфликтов. Иными словами, Франция является одной из пяти стран, уполномоченных решать судьбоносные вопросы 194 членов ООН и населения всего земного шара, численность которого составляет 7 млрд 591 тыс. человек. В этом контексте международная общественность внимательно следит за тем, что происходит во Франции.

С 17 ноября во Франции не утихают акции протеста в связи с повышением стоимости бензина. К сожалению, во Франции, выступающей глашатаем и приверженцем свободы слова, прав человека и демократических ценностей, не достаточно освещается движение "желтых жилетов". По информации, распространенной средствами массовой информации различных стран, со дня начала движения и до 10 декабря были задержаны 4523 протестующих, четверо были убиты и свыше 130 получили ранения в ходе акции.

Власти страны всячески пытаются снизить число митингующих. К примеру, сообщалось об участии 1500 человек в акции протеста, сотоявшейся 8 декабря в Париже. По официальной информации, на подавление акции и обеспечение правопорядка были брошены 89 тысяч сотрудников полиции, 8 тысяч из которых в самом Париже. Предположительно, к подавлению акции привлечены и сотрудники других госструктур, отвечающих за обеспечение безопасности в стране. Судя по масштабу и продолжительности акции, ее лейтмотивом является не только и не столько повышение бензина на 2,9 евроцентов. Вопрос гораздо серьезнее. Госсекретарь министерства по бюджетной политике Оливье Дюссо заявил, что на претворение в жизнь экономических мер, объявленных президентом Эммануэлем Макроном, требуется 8-10 млрд евро, а это значит, что все сферы страны нуждаются в реформировании. Однако для реализации этого процесса не достает средств. Так кто же оплатит реформы? Ход событий говорит о том, что власти страны под видом реформ взяли определенные обязательства перед олигархами и ныне не в состоянии выполнить обещанное.

Для проведения реформ требуются немалые средства, которых у государства нет, вот оно и пытается изыскать их, в том числе повышая цены на бензин. Однако все эти меры всколыхнули страну, вылившись в итоге в массовые акции протеста. И теперь власти силой подавляют охватившие Францию волнения. Дошло до того, что с 10 декабря в стране объявлено чрезвычайное положение. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проблемы в стране назревают 40 лет и ныне излились на улицы. Так какие же меры по улучшению социального положения граждан страны предприняло правительство Макрона в минувшем году? Вероятно, сделано было отнюдь немногое, иначе протестующие не выдвинули бы властям 25 пунктов требований. Президент обещал гражданам повышение в 2019 году минимальной зарплаты на 100 евро.

Макрон поспешил заявить о нежелании принимать участников акции. С 30 ноября по 1 декабря он отправился на саммит G-20 в Аргентине. Встречу супругов Макрон в аэропорту Буэнос-Айреса иначе как иронией судьбы не назовешь. Их встретил сотрудник аэропорта… И только когда они покидали аэропорт, президента и первую леди Франции встретила вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Обычно главы государств откладывают зарубежные визиты при таких ситуациях, чего не скажешь о Макроне. То ли не придав значения охватившим страну акциям протеста, то ли не желая принимать всю серьезность сложившегося положения, Макрон довел дело до кризиса и объявления в стране чрезвычайного положения. Как известно, после драки кулаками не машут, но Макрон, видать, запамятовал эту прописную истину. 10 декабря он созвал встречу с представителями профсоюзов и политических партий. В ней приняли участие человек 30-40.

Речь президента Франции и предпринятые им шаги были встречены в штыки. Первый вице-президент партии "Республиканцы" Гийом Пелтье заявил о том, что президент в обращении к народу ни словом не обмолвился о путях реализации антикризисных мероприятий: "По сути, президент Франции отмахнулся от прежнего своего политического курса, выступив анти-Макроном".

Отметим, что чрезвычайное положение во Франции было объявлено и 13 ноября 2015 года. В тот день в Париже был совершен террористический акт, в результате которого погибли 132 человека, более 350 получили ранения. Эммануэль Макрон и сам был избран в условиях чрезвычайного положения в стране. 23 апреля 2017 года состоялся первый тур президентских выборов. 7 мая во втором туре президентской гонки он обошел Марин ле Пен. 1 ноября 2017 года этот режим был упразднен. Множество вопросов порождает и проведение президентских выборов в условиях чрезвычайного положения.

В этой связи хотелось бы напомнить высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на мероприятии, посвященном Всемирному дню прав человека: "Разглогольствовавшие о событиях по правам человека в стамбульском парке Гези, словно, ослепли, оглохли и онемели при акциях протеста во Франции и Голландии. При событиях в Гези они подняли на уши весь мир. Почему же сейчас они молчат? Почему не делают то же самое? Почему не говорят о происходящем? Да потому что не искренни и несправедливы".

По словам Эрдогана, некогда недовольные тем, как обстоят дела с демократией и свободой в Турции, ныне сами столкнулись с проблемой: "Никто нынче не вправе учить Турцию демократии. Обращаясь к Европе, хотим сказать, что маски сорваны, проявилось истинное лицо скрывавшихся под маской культурности. Не зря отцами сказано: "Мед не источает зловония, воняет масло и то из-за айрана"".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко парировал заявления президента США Дональда Трампа, призвав его не вмешиваться во внутренние дела США: "Нам нет дела до внутренней политики США, мы бы хотели, чтобы это было обоюдно. Я и президент Франции хотим сказать Дональду Трампу – оставьте наш народ в покое!". Напомним, что президент США на своей странице в Твиттере написал о том, что "Парижская договоренность" невыгодна Франции: "Францию захлестнули протесты и беспорядки. Люди не хотят платить крупные суммы для защиты окружающей среды вместо третьих стран. Их лозунг: "Мы хотим Трампа!". Я люблю Францию". Он призвал власти Франции положить конец "ненужному и дорогущему" "Соглашению о климате" и снизить налоги: "Этот день выдался тяжелым для Парижа. Возможно, настала пора положить конец бесмыссленному и дорогущему "Парижскому соглашению" и возвратить населению уплаченные деньги посредством снижения налогов".

К сожалению, международные правозащитные организации, а также члены ЕС не проронили ни слова о происходящих во Франции акциях протеста, сопровождавшихся гибелью людей, хотя в Германии, Нидерландах и Бельгии состоялись шествия в знак поддержки Франции.

Напомним, что Совбез ООН принял 4 резолюции об освобождении оккупированных земель Азербайджана. Однако 5 постоянных членов Совбеза, включая Францию, предпочитают не вспоминать о них. Франция, будучи посредником нагорно-карабахского урегулирования, не выполнила своих обязательств по миротворческой миссии по данной проблематике. Более того, правительство этой страны всячески поддерживает армянских оккупантов. Как правило, официальные лица стран-сопредседателей Минской группы, посещая Южный Кавказ, посещают все три страны региона. Этого неписанного правила придерживались Николя Саркози и Франсуа Олланд, однако Эммануэль Макрон, похоже, запамятовал об этом, осенью этого года побывав в Армении. В Ереване он пылко говорил о пресловутом армянском геноциде, сулил оккупантам всяческое содействие. Тем самым вновь подтвердив, что не является беспристрастным посредником нагорно-карабахского урегулирования.

И, наконец, хотелось бы затронуть еще один аспект, как нельзя лучше характеризующий политико-экономическую и социальную обстановку во Франции. В 1964 году во Франции в период президентства Шарля де Голля был снят ныне знаменитый фильм о Фантомасе, который был дублирован на русский язык в 1967 году. В 70-е годы он был весьма популярен в Азербайджане. Те, кто имел удовольствие смотреть эту картину, помнят, как во всех грехах винили неуловимого Фантомаса, словно появлявшегося ниоткуда. "Это Фантомас!", - восклицали герои. Кто же он? Пришелец с другой планеты? Или козел отпущения. Подтекст фильма состоял в том, что во всем повинен тот самый Фантомас, а вовсе не Шарль де Голль.

Таким образом, акции протеста, захлестнувшие Францию с 17 ноября, красноречиво доказывают кризис демократии в стране. Подтвердилась необходимость проведения в стране коренных реформ. А Эммануэль Макрон ищет виноватых в далеком прошлом. То есть, ищет своего Фантомаса, на которого можно было бы списать все грехи. Только вот кто является Фантомасом Макрона - Жорж Раймон Помпиду, стоявший у руля во Франции с 20 июня 1969 года по 2 апреля 1974 года, или, может быть, Валери Жискар д’Эстен, занимавший этот пост с 27 мая 1974 года по 21 мая 1981 года?!