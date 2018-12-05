Протест против повышения цен во Франции - "серый кардинал" "желтых жилетов" - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ События, разворачивающиеся в странах, взявших на себя посредническую миссию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, представляют интерес для общественности нашей страны. В этом смысле немаловажно отношение стран и властей к происходящему в США, Франции и России, а также пути решения проблем. В Азербайджане внимательно отслеживают позиции сопредседателей и по другим конфликтам. Справедливость позиции этих государств можно измерить их отношением к своим гражданам. Иными словами, несправедливый к своим гражданам вряд ли займет справедливую позицию к проблеме иного государства, что уж тут говорить о беспристрастном и объективном отношении к нагорно-карабахскому конфликту! Решение проблемы в своей стране, без сомнения, может считаться показателем силы сопредседателей. Подавление справедливого протеста общества силовым путем отнюдь не говорит о силе. Могущество этих стран проявляется в мирном урегулировании как внутренних, так и внешних конфликтов. В противном случае это оборачивается крушением надежд и разочарованием.

С 17 ноября “Желтые жилеты” во Франции проводят акции протеста против повышения налога на бензин на 2,9%, а на дизель – на 6,5%, которое вступит в силу с 1 января 2019 года. Правительство заявляет, что этот шаг направлен против загрязнения атмосферы. Ныне во Франции бензин марки AИ-95 стоит 1,47 евро, АИ-98 - 1,54 евро, дизель - 1,48 евро. С 1 января будущего года цены на них поднимутся на 2,9 евроцентов. По предварительным расчетам, ущерб, нанесенный состоявшимися 1 декабря акциями протеста в Париже превышает 3 миллиона евро. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что демонстрации окажут серьезное влияние на экономику страны. По сообщению МВД Франции, в акции приняли участие 136 тыс. человек. Оппозиция же планировала привлечь к акциям 5 миллионов французов. До 4 октября в ходе акций погибли 3 человека, 1043 человека, включая 222 стражей правопорядка, получили ранения, 1424 демонстрантов были задержаны. Акции захлестнули многие слои общества. 3 декабря в акции протеста вовлеклись работники здравоохранения, а также более 100 учащихся и преподавателей лицеев, в том числе из регионов страны. Участников акции поддерживают эмигранты и все без исключения партии в стране. Лидеры ведущих политических партий обвинили власти в нарушении прав демонстрантов. Согласно результатам проведенного во Франции опроса, 80% населения поддерживают "желтые жилеты". Лидер партии “Национальный фронт” Франции Марин ле Пен призвала прекратить акции протеста, предложив распустить парламент. Она потребовала ведения справедливой налоговой политики. В Германии, Бельгии и Нидерландах состоялись митинги и шествия в знак поддержки французских соратников. Это говорит о широте масштаба акции протеста, расширении социальной прослойки и числа участников акции. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил лидерам парламентских фракций обсудить сложившуюся ситуацию. Помимо этого, глава государства отобедал с сотрудниками полиции, очевидно, желая задобрить их. Он заявил, что стражи правопорядка, патрулировавшие зону проведения акций, будут вознаграждены.

Считается, что во всем происходящем во Франции, являющейся или прозванной демократической страной, присутствуют вмешательства со стороны. Иными словами, в этой стране есть свои "серые кардиналы". Одним из них считается французский политик, журналист, философ и миллиардер Бернар Анри Леви. Он считается социалистом и ярым защитником правительства Франции. Он выступал с поддержкой боснийских мусульман, бомбардировки бывшей Югославии и Фронта свободы Косово. Он отстаивал борьбу с терроризмом в Афганистане. Б.А.Леви считается ярым сторонником борьбы с исламским фундаментализмом. В августе 2008 года во время войны в Грузии он побывал в этой стране, взяв интервью у тогдашнего президента страны Михеила Саакашвили. Он также выступал за поддержку "арабской революции" на севере Африки. Считается одним из идеологов цветной революции, выступает против режима Башара Асада. Из-под его пера в газете "Le Monde" вышла статья под заголовком “Все мы - украинцы” в поддержку движения на Майдане. В 2014 году он призывал европейских спортсменов бойкотировать Зимние Олимпийские Игры в России.

Организатором акций протеста во Франции, снабжающим протестующих желтыми жилетами и едой, считается газета "Le-Parisien". Этот печатный орган принадлежит богатейшему человеку Франции и Европы Бернару Арно, состояние которого оценивается в 81 млрд. долларов. Противники Арно называют его волком в овечьей шкуре. Предполагается связь Арно с французской контрразведкой, есть сведения о том, что разведка сливает ему сведения о конкурентах. По некоторым данным, Ротшильды сыграли решающую роль в избрании Эммануэля Макрона президентом Франции на выборах 2016 года. По информации за 2016 год, в 2017-м Арно открыто не противостоял ставленнику Ротшильдов. А Марин ле Пен, вовлекаясь в президентскую гонку во втором туре, поддержала кандидатуру Макрона. Сегодня же "желтым жилетам” позволяют выступать с иными претензиями. Получается, правительство Эммануэля Макрона хотят свергнуть руками “желтых”, поддерживаемых Бернаром Арно. Участники акции выступают не только против налоговой политики властей, но открыто призывают к отставке правительства и роспуске парламента, скандируя лозунги против действующего президента. Примечательно и то, что Бернар Анри Леви хоть и поддерживает цветные революции во всем мире, в своей стране выступает против "желтых". Видимо, эта революция направлена против идеолога “цветных революций”.

По сути, движение "желтых" началось 12 октября с петиции одной француженки против поднятия цен на бензин. Впоследствии акция разрослась до таких масштабов, что "Le Parisen" опубликовала аналогичную петицию автовладельцев. В социальных сетях за одну неделю было собрано 4-6 миллионов подписей. Акции протеста продолжаются. Французский премьер Эдуард Филипп не выказал намерения встречаться с митингующими, заявив, что объявит план налоговых выплат на встрече с парламентскими фракциями. Тем временем Францию захлестнула волна протестов. Митингующие выдвигают социальные требования.

Стоит отметить, что во Франции испокон велась борьба за социальную справедливость. Летом 2016 года народ Франции провел акции протеста против спорного проекта Трудового кодекса, в котором предусматривалось увеличение рабочего дня с 10 на 12 часов, увольнение протестующих против изменений в трудовом соглашении и низкие зарплаты за трудоемкую работу. Сенат, в котором представлены, преимущественно, оппозиционеры, пересмотрели текст законопроекта и повторно вынесли его на рассмотрение парламента. В то время Франсуа Олланд был президентом страны, а Эммануэль Макрон министром экономики.

Таким образом, судя по сведениям о деятельности "серых кардиналов", предъявляемых требованиях можно судить о том, что во Франции зарождается "цветная революция". Совершенно очевидно, что рост цен на бензин всего лишь лейтмотив акции, за которой кроются более глубинные намерения. Эти процессы также говорят о столкновении двух французских миллиардеров, а также акцией против Ротшильдов. Вероятно, движение "желтых" изменит Францию. В противном случае не исключено, что страну вновь охватят акции протеста. Не достигнув желаемого, волна революционного движения нахлынет вновь.