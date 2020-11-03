«ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО» - «удивительная» экономическая модель сегодняшней Армении

Нежелание Армении признать поражение и начать конструктивные политические переговоры больше всего ударят по экономике

Власти Армении загнали свою экономику в полную безысходность: неумение грамотно управлять процессами, коррумпированность чиновников, отсутствие действенных программ по развитию и, наконец, изначально слабый потенциал привели к тому, что единственным верным источником дохода для этой страны стали кредиты.

Если посмотреть структуру внешнего долга Армении, то можно увидеть, что по большей части эта страна должна международным финансовым институтам (МФИ). Так, почти 50% от внешнего долга этой страны составляют многосторонние кредитные программы с участием Всемирного банка (23%), Азиатского банка развития (10%) и Международный валютный фонд (6,5%). Удельный вес каждого из других МФИ не превышает 1%.

Темпы роста госдолга за последние 12 месяцев (начало апреля=100):

Также Армения имеет двусторонние кредитные программы – в целом это 15% от общего долга. При этом, как оказалось, больше всего долгов у Армении перед Россией (5%), Германией (4,8%), Японией (3%) и Францией (1,8%). По чуть-чуть эта страна заимствовала у США, Фонда развития Абу-Даби, Китая и коммерческих банков Бельгии и Австрии. И еще она имеет государственные облигации в валюте, приобретенные нерезидентами (долг правительства) – 12,4%, государственные казначейские облигации, приобретенные нерезидентами, – 0,1%, внешние гарантии – 0,1%.

При этом, если рассматривать динамику роста внешнего долга по годам, то ясно видно, что особо усердно Армения брала кредиты во время кризисов, и довела ситуацию до почти катастрофичной черты для своей экономики.

Сегодня правительство Армении радостно рапортует, что в 2021 году госдолг будет сокращен аж... до 63,2% ВВП, тогда как к концу 2020-го то соотношение достигнет 65%. Напомним, что в приличных экономиках красной чертой, за которой не должен выходить данный показатель, по оценкам международных фининститутов, является 40%. Армяне же, следуя своей «древней» привычке выдавать желаемое за действительное, утверждают, что МФИ делают для них поблажку. «Это связано с исключительной обстановкой (пандемия коронавируса, затем военные действия). А уже в 2021-м долговая нагрузка начнет снижаться», - заявил министр финансов Атом Джанджугазян в парламенте на обсуждениях проекта госбюджета Армении на следующий год.

По его словам, «возвращать долг удастся и при помощи аккуратного сбора доходов» (видимо, новое армянское экономическое понятие).

Впрочем, «вешать лапшу на уши» не только всему миру, но и собственному народу – тоже древняя традиция армянского правительства. На сегодня экономика Армении истощена настолько, что весьма сомнительна сама возможность выполнения самых необходимых социально-экономических задач, не то, чтобы погашение внешних займов. Само правительство признает, что спад ВВП Армении в этом году составит не 2,6%, как предполагалось изначально, а 6,8%. При этом всего лишь в августе этот прогноз был на уровне 5%. То есть ухудшение прогноза, конечно, связано с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. И нежелание Армении признать поражение и начать конструктивные политические переговоры больше всего ударят по экономике, а, следовательно, по благосостоянию граждан этой страны.

Бюджет страны почти полностью истощен. Хотя нет – на днях армянский премьер Никол Пашинян в своем традиционном эфире в Facebook отчитался об "удивительном" поведении армянских налогоплательщиков. По его словам, армянский бюджет может быть перевыполнен благодаря консолидированной политике армянского бизнеса. «В период войны, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет ожидает дополнительные 80 млн долларов США, которые будут потрачены на дальнейшую военную эскалацию», - сказал Пашинян.

Однако на фоне очередного армянского «экономического чуда» власти Армении не оглашают даже примерных цифр финансовой трагедии, которая вызвана спровоцированной ими войной в Карабахе.

Эксперты-экономисты в Армении отмечают, что рост расходов в связи с войной приведет к логическому сокращению внешних резервов страны. Для их пополнения Центральному банку придется пойти на новые заимствования. С другой же стороны медленная, но уверенная девальвация армянского драма, углубление бюджетного дефицита, а также рост расходов на здравоохранение из-за второй волны коронавируса в Армении также являются потенциальными рисками для роста долговой нагрузки. При этом как и чем возвращать взятые займы – вопросы пока риторические. Как уже многократно отмечалось ранее, Армения не имеет стабильных доходов, тонет в коррупции и чиновничьем беспределе и махинациях настолько, что премьер радуется, когда предприниматели платят налоги.

И чем больше Армения будет погрязать в этом болоте финансового краха из-за своей оккупационной и агрессорской политики, тем ближе она к черте экономического дефолта. И вытащить ее из этой пучины будет сложно даже самым сильным ее покровителям.

Эксперт Гулу Нуриев