Азербайджанский манат подорожал к большинству инвалют за последний год - МОНИТОРИНГ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Report проанализировала динамику курсов инвалют к азербайджанскому манату за последний год.
По итогам анализа, манат подорожал к нацвалютам большинства стран.
Наиболее резкий рост маната отмечается по отношению к аргентинскому песо, турецкой лире и японской иене – соответственно 52,98%, 39,47% и 23,55%. Это связано с резким падением стоимости указанных инвалют.
Менее всего подорожал к манату доллар США – всего 0,01%.
За последний год национальная валюта Азербайджана подешевела по отношению к трем инвалютам – молдовский лей, малайзийский ринггит и южнокорейский вон (2,67%, 1,69% и 0,4% соответственно).
|№
|Валюта
|Код
|Курс
|Динамика
|10.10.2017
|10.10.2018
|1
|1 Доллар США
|USD
|1,7002
|1,7000
|-0,01%
|2
|1 Евро
|EUR
|2,0011
|1,9561
|-2,25%
|3
|1 Австралийский доллар
|AUD
|1,3234
|1,2102
|-8,55%
|4
|1 Аргентинское песо
|ARS
|0,0974
|0,0458
|-52,98%
|5
|1 Белорусский рубль
|BYN
|0,8609
|0,7877
|-8,50%
|6
|1 Бразильский реал
|BRL
|0,5333
|0,4577
|-14,18%
|7
|1 Дирхам ОАЭ
|AED
|0,4629
|0,4628
|-0,02%
|8
|1 Южноафриканский рэнд
|ZAR
|0,1235
|0,1168
|-5,43%
|9
|100 Вон Республики Корея
|KRW
|0,1494
|0,1500
|0,40%
|10
|1 Чешская крона
|CZK
|0,0773
|0,0758
|-1,94%
|11
|100 Чилийских песо
|CLP
|0,2684
|0,2492
|-7,15%
|12
|1 Китайский юань
|CNY
|0,2577
|0,2457
|-4,66%
|13
|1 Датская крона
|DKK
|0,2689
|0,2622
|-2,49%
|14
|1 Грузинский лари
|GEL
|0,6872
|0,6468
|-5,88%
|15
|1 Гонконгский доллар
|HKD
|0,2178
|0,2169
|-0,41%
|16
|1 Индийская рупия
|INR
|0,0261
|0,0229
|-12,26%
|17
|1 Английский фунт стерлингов
|GBP
|2,2387
|2,2373
|-0,06%
|18
|100 Индонезийских рупий
|IDR
|0,0126
|0,0112
|-11,11%
|19
|100 Иранских риалов
|IRR
|0,0045
|0,0040
|-11,11%
|20
|1 Шведская крона
|SEK
|0,2097
|0,1870
|-10,82%
|21
|1 Швейцарский франк
|CHF
|1,7376
|1,7150
|-1,30%
|22
|1 Израильский шекель
|ILS
|0,4845
|0,4678
|-3,45%
|23
|1 Канадский доллар
|CAD
|1,3578
|1,3136
|-3,26%
|24
|1 Кувейтский динар
|KWD
|5,6251
|5,5988
|-0,47%
|25
|1 Казахстанский тенге
|KZT
|0,0050
|0,0046
|-8,00%
|26
|1 Киргизский сом
|KGS
|0,0248
|0,0246
|-0,81%
|27
|100 Ливанских фунтов
|LBP
|0,1128
|0,1125
|-0,27%
|28
|1 Малазийский ринггит
|MYR
|0,4026
|0,4094
|1,69%
|29
|1 Мексиканское песо
|MXN
|0,0912
|0,0894
|-1,97%
|30
|1 Молдавский лей
|MDL
|0,0975
|0,1001
|2,67%
|31
|1 Египетский фунт
|EGP
|0,0965
|0,0949
|-1,66%
|32
|1 Норвежская крона
|NOK
|0,2135
|0,2058
|-3,61%
|33
|100 Узбекских сум
|UZS
|0,0211
|0,0207
|-1,90%
|34
|1 Польский злотый
|PLN
|0,4651
|0,4546
|-2,26%
|35
|1 Российский рубль
|RUB
|0,0292
|0,0257
|-11,99%
|36
|1 Сингапурский доллар
|SGD
|1,2507
|1,2314
|-1,54%
|37
|1 Саудовский риал
|SAR
|0,4534
|0,4532
|-0,04%
|38
|1 Турецкая лира
|TRY
|0,4608
|0,2789
|-39,47%
|39
|1 Тайваньский доллар
|TWD
|0,0560
|0,0549
|-1,96%
|40
|1 Таджикский сомони
|TJS
|0,1933
|0,1804
|-6,67%
|41
|1 Новый туркменский манат
|TMT
|0,4858
|0,4857
|-0,02%
|42
|1 Украинская гривна
|UAH
|0,0642
|0,0606
|-5,61%
|43
|100 Японских йен
|JPY
|1,5089
|1,1536
|-23,55%
|44
|1 Новозеландский доллар
|NZD
|1,2024
|1,1022
|-8,33%
Economic DepartmentАвтор новости
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