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    Азербайджанский манат подорожал к большинству инвалют за последний год - МОНИТОРИНГ

    Манат резко вырос по отношению к трем инвалютам

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Report проанализировала динамику курсов инвалют к азербайджанскому манату за последний год.

    По итогам анализа, манат подорожал к нацвалютам большинства стран.

    Наиболее резкий рост маната отмечается по отношению к аргентинскому песо, турецкой лире и японской иене – соответственно 52,98%, 39,47% и 23,55%. Это связано с резким падением стоимости указанных инвалют.

    Менее всего подорожал к манату доллар США – всего 0,01%.

    За последний год национальная валюта Азербайджана подешевела по отношению к трем инвалютам – молдовский лей, малайзийский ринггит и южнокорейский вон (2,67%, 1,69% и 0,4% соответственно).

    Валюта Код Курс Динамика
    10.10.2017 10.10.2018
    1 1 Доллар США USD 1,7002 1,7000 -0,01%
    2 1 Евро EUR 2,0011 1,9561 -2,25%
    3 1 Австралийский доллар AUD 1,3234 1,2102 -8,55%
    4 1 Аргентинское песо ARS 0,0974 0,0458 -52,98%
    5 1 Белорусский рубль BYN 0,8609 0,7877 -8,50%
    6 1 Бразильский реал BRL 0,5333 0,4577 -14,18%
    7 1 Дирхам ОАЭ AED 0,4629 0,4628 -0,02%
    8 1 Южноафриканский рэнд ZAR 0,1235 0,1168 -5,43%
    9 100 Вон Республики Корея KRW 0,1494 0,1500 0,40%
    10 1 Чешская крона CZK 0,0773 0,0758 -1,94%
    11 100 Чилийских песо CLP 0,2684 0,2492 -7,15%
    12 1 Китайский юань CNY 0,2577 0,2457 -4,66%
    13 1 Датская крона DKK 0,2689 0,2622 -2,49%
    14 1 Грузинский лари GEL 0,6872 0,6468 -5,88%
    15 1 Гонконгский доллар HKD 0,2178 0,2169 -0,41%
    16 1 Индийская рупия INR 0,0261 0,0229 -12,26%
    17 1 Английский фунт стерлингов GBP 2,2387 2,2373 -0,06%
    18 100 Индонезийских рупий IDR 0,0126 0,0112 -11,11%
    19 100 Иранских риалов IRR 0,0045 0,0040 -11,11%
    20 1 Шведская крона SEK 0,2097 0,1870 -10,82%
    21 1 Швейцарский франк CHF 1,7376 1,7150 -1,30%
    22 1 Израильский шекель ILS 0,4845 0,4678 -3,45%
    23 1 Канадский доллар CAD 1,3578 1,3136 -3,26%
    24 1 Кувейтский динар KWD 5,6251 5,5988 -0,47%
    25 1 Казахстанский тенге KZT 0,0050 0,0046 -8,00%
    26 1 Киргизский сом KGS 0,0248 0,0246 -0,81%
    27 100 Ливанских фунтов LBP 0,1128 0,1125 -0,27%
    28 1 Малазийский ринггит MYR 0,4026 0,4094 1,69%
    29 1 Мексиканское песо MXN 0,0912 0,0894 -1,97%
    30 1 Молдавский лей MDL 0,0975 0,1001 2,67%
    31 1 Египетский фунт EGP 0,0965 0,0949 -1,66%
    32 1 Норвежская крона NOK 0,2135 0,2058 -3,61%
    33 100 Узбекских сум UZS 0,0211 0,0207 -1,90%
    34 1 Польский злотый PLN 0,4651 0,4546 -2,26%
    35 1 Российский рубль RUB 0,0292 0,0257 -11,99%
    36 1 Сингапурский доллар SGD 1,2507 1,2314 -1,54%
    37 1 Саудовский риал SAR 0,4534 0,4532 -0,04%
    38 1 Турецкая лира TRY 0,4608 0,2789 -39,47%
    39 1 Тайваньский доллар TWD 0,0560 0,0549 -1,96%
    40 1 Таджикский сомони TJS 0,1933 0,1804 -6,67%
    41 1 Новый туркменский манат TMT 0,4858 0,4857 -0,02%
    42 1 Украинская гривна UAH 0,0642 0,0606 -5,61%
    43 100 Японских йен JPY 1,5089 1,1536 -23,55%
    44 1 Новозеландский доллар NZD 1,2024 1,1022 -8,33%
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