Азербайджанский манат подорожал к большинству инвалют за последний год - МОНИТОРИНГ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Report проанализировала динамику курсов инвалют к азербайджанскому манату за последний год.

По итогам анализа, манат подорожал к нацвалютам большинства стран.

Наиболее резкий рост маната отмечается по отношению к аргентинскому песо, турецкой лире и японской иене – соответственно 52,98%, 39,47% и 23,55%. Это связано с резким падением стоимости указанных инвалют.

Менее всего подорожал к манату доллар США – всего 0,01%.

За последний год национальная валюта Азербайджана подешевела по отношению к трем инвалютам – молдовский лей, малайзийский ринггит и южнокорейский вон (2,67%, 1,69% и 0,4% соответственно).