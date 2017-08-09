Армянская провокация на госгранице Азербайджана - новый комитет Вольского - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении продолжают провокационные действия на госгранице с Азербайджаном.

После того, как армяне приступили к совместной защите госграницы вместе с российскими военнослужащими, в поведении официального Еревана возникла подобная злостная уверенность.

7 августа вооруженные силы Армении подвергли обстрелу товузское село Гаралар. В результате был ранен мирный житель – Рамин Сабир оглу Юсифов 2004 г.р. Во двор дома, где живет Р.Юсифов, упал брошенный армянами снаряд, в результате разрыва которого Р.Юсифов был тяжело ранен.

Получивший многочисленные осколочные ранения Р.Юсифов был сразу же доставлен в больницу.

Совместная охрана с российскими военнослужащими госграницы Армении почему-то напоминает созданный бывшим СССР на ныне оккупированных территориях Азербайджана Особый комитет под руководством Аркадия Вольского.

Отметим, что объявив 21 сентября 1988 года в тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) чрезвычайное положение, Москва применила комендантский режим.

Тем не менее, комитету не удалось предотвратить насилие армян против азербайджанцев даже при режиме чрезвычайного положения.

В результате одностороннего подхода Кремля к данному вопросу, при поддержке советских военнослужащих, азербайджанцы Нагорного Карабаха и Армении были изгнаны с исконных территорий.

12 января 1989 года Президиум Верховного совета СССР в связи с "продолжением напряженности в межнациональных отношениях в НКАО и его округе", а также под видом прекращения происходящего и для стабилизации ситуации сохранил Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР в статусе автономной области. В тоже время был подписан указ о применении в округе особой формы управления. Этим указом в НКАО был создан Комитет особого управления, подотчетный непосредственно Москве, властям и органам управления бывшего СССР.

Комитет осуществлял деятельность, противоречащую указу. Другими словами, действовал, чтобы округ вышел из-под контроля Азербайджана. Этим процессом управлял председатель комитета Аркадий Вольский.

В результате его деятельности управления и учреждения области вышли из-под управления Азербайджанской ССР и перешли под управление Москвы. Другими словами, область де-факто была выведена из состава Азербайджанской ССР.

С исполкома области был снят флаг Азербайджанской ССР и водружен флаг Армянской ССР. В этот период не то что не были созданы условия для возвращения изгнанных из Ханкеди азербайджанцев в родные дома, наоборот, села, где проживали азербайджанцы, при содействии Комитета особого управления были опустошены.

Таким образом, созданный Москвой комитет служил отрыву Нагорного Карабаха от Азербайджана.

В последнее время Армения на государственной границе с Азербайджаном осуществляет провокационную деятельность. Руководство страны-оккупанта, оставаясь верным особенности армян, обвиняет в этом Азербайджан и просит помощи России. Иными словами, Москва сейчас продолжает в Армении ту же деятельность, которую осуществляла 29 лет назад в Нагорном Карабахе.

Комитет Вольского мешал азербайджанцам Нагорного Карабаха защищать себя. В те годы у азербайджанцев были изъяты даже охотничьи ружья. Хотя в те годы военная техника советской армии, в том числе вертолеты, были в распоряжении армян. 13 января 1990 года житель города Гянджа Бахтияр Алиев стал шехидом в результате огня, открытого с такого вертолета.

Россия имеет военную базу в Армении. Эта воинская часть оснащена современным оружием, там даже размещены оперативно-тактические ракеты "Искандер".

Другими словами, Москва, под предлогом защиты территории Армении, создала условия для того, чтобы армяне угрожали государственной границе Азербайджана.

В ответ на любое предполагаемое действие Армении на государственной границе с Азербайджаном Кремль отреагирует как и Ереван, выступит с единой позиции. Как и упрек Вольского в отношении азербайджанцев за сложившуюся ситуацию в регионе. Деятельность этого комитета привела к Ходжалинской трагедии.

7 сел Газахского района - Софулу, Бархударлы, Баганис, Айрым, Гызыл Гаджылы, Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара и Хейримли, поселок Нахчывана Керки и т.д. оккупированы вооруженными силами Армении. Эта территория Азербайджана находится на границе между двумя государствами. Тогда выходит, что нахождению этих сел под оккупацией Армении также способствуют российские военные.

Соседние страны Иран и Россия, а также страны, желающие обеспечить интересы в регионе, нагорно-карабахский конфликт используют как средство давления на Азербайджан. Они до сих пор не делают заявлений о выходе Армении с находящихся под оккупацией азербайджанских земель.

Таким образом, ссылаясь на провокационные действия, совершенные армянским государством на нашей границе, можно предположить, что Россия будет препятствовать Азербайджану в защите собственных государственных границ. Кроме того, Москва также может предложить официальному Баку совместную охрану азербайджано-армянской границы. Уже несколько лет Россия ведет работу как в этом направлении, так и в направлении вступления Азербайджана в Организацию договора о коллективной безопасности. Но нельзя забывать и горький урок комитета Вольского.