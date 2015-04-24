​Политолог: "Геноцид" для некоторых армянских кругов является личным бизнесом - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на определенные достижения в вопросе признания "геноцида", армяне так и не смогли добиться успеха в этом направлении в международном масштабе, заявил Report азербайджанский политолог Али Гаджизаде, комментируя проведение ряда мероприятий 24 апреля по случаю так называемого 100-летия "геноцида" армян в Ереване.

"Хочу отметить, что армянская сторона, начиная с 60-х годов ХХ века, систематически и последовательно занималась созданием инфраструктуры продвижения, промоушена и "изучения" так называемого "геноцида армян". К концу 1990-х вся необходимая инфраструктура была создана. И все, что мы видим сейчас это, по сути, результаты деятельности и продукты той самой инфраструктуры", - заявил А.Гаджизаде.

Эксперт выразил мнение, что армяне подобными методами уже добились "значительного успеха".

Политолог добавил, что, однако, речь не идет о головокружительном успехе, который имел бы глобальные масштабы, как того хотела бы армянская сторона.

Он подчеркнул, что достижения армянской стороны в какой-то степени связаны не столько с ее последовательной деятельностью, сколько со слабым противодействием Турции и Азербайджана и наличием определенных тюркофобских кругов на Западе, которыми пользуется армянская диаспора в своих целях.

Говоря о дальнейших действиях армян после проведения мероприятий 24 апреля, А.Гаджизаде заявил, что армяне сфокусируются на нескольких направлениях.

"Это продолжение кампаний по признанию "геноцида армян", покупка историков, журналистов и политических деятелей, которые готовы признать геноцид, а также требования денежных компенсаций и территориальных уступок от Турции", - сказал эксперт.

По его словам, армянская сторона ничего не сможет добиться в этом вопросе от Турции, но другого варианта у армян нет, так как эти требования являются "логическим продолжением всей кампании по продвижению "геноцида"".

"Важно знать, что с армянской стороны есть определенные националистические круги, которые используют вопрос геноцида в целях личного бизнеса. И они никогда не позволят армянской диаспоре свернуть с полпути", - подытожил политолог.