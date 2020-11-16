Армения на грани продовольственного кризиса

Армения в будущем может столкнуться с очередной серьезной проблемой – нехваткой сельскохозяйственной продукции

Армения в будущем может столкнуться с очередной серьезной проблемой – нехваткой сельскохозяйственной продукции. Посевная площадь и объемы производства большинства сельскохозяйственных культур в стране сокращаются уже не первый год. Коронавирус, а затем и освобождение Азербайджаном от армянской оккупации Нагорного Карабаха только приблизили кризис.

В ходе прошедшей в начале ноября региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для Европы также подчеркивалось, что Армения входит в список стран, которым нужно уделить первоочередное внимание вопросам продовольствия и развития сельского хозяйства.

В своих отчетах FAO неоднократно отмечал существующие проблемы, которые вдобавок кочуют из одного отчета в другой. То есть, иными словами, правительство особо не спешит их решать. Вместе с тем сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики страны. Сегодня на ее долю приходится около 12% ВВП страны (этот показатель также падает из года в год – в 2015 году он составлял 17%).

[Гистограмма удельного веса сельского хозяйства в ВВП Армении.

*За 2020 год взяты данные января-июня]

В частности, в числе проблем называются отсутствие крупных фермерских хозяйств (средняя площадь ферм всего 1,4 гектара), низкий уровень образования в сфере сельского хозяйства (образовательные программы не адаптированы к условиям рыночной экономики), ограниченное финансирование исследований в области сельского хозяйства. В стране практически отсутствует производство удобрений, используемых в сельском хозяйстве химикатов, лекарств для лечения заболеваний у домашнего скота.

В дополнение к этому, разрабатываемые в стране программы по развитию сельского хозяйства написаны расплывчато, без каких-либо конкретных измеримых показателей и этапов реализации и мониторинга достижений. При этом такие документы не являются национальными, а нацелены на решение каких-то конкретных проблем.

Эффективному осуществлению государственной политики в сфере сельского хозяйства угрожает нехватка финансирования, отсутствие прозрачных механизмов реализации, а также слабый институциональный и технический потенциал органов госуправления, ответственных за прямую реализацию этих программ.

Вот и получается, что копившиеся годами проблемы теперь могут вылиться в настоящую катастрофу. По данным Государственной статистической службы Армении, с 2015 по 2019 годы посевная площадь основных сельскохозяйственных культур сократилась с 337,5 тысяч до 227,9 тысяч гектаров. Посевная площадь картофеля сократилась с 27,8 тысяч до 20,5 тысячи гектаров, овощей – с 28,4 тысяч до 20,6 тысяч гектаров, дыни – с 6,8 тысяч до 4,3 тысяч гектаров, винограда – с 17,3 тысяч до 16,5 тысяч гектаров. Выросла лишь посевная площадь фруктов (40,3 тысяч до 43,4 тысяч гектаров), но как следует ниже, даже это не помогло увеличить производительность.

В некоторых случаях объемы производства за эти годы сократились вдвое. Например, производство картофеля сократилось с 607,7 тысяч до 404,1 тысяч тонн, овощей – с 1 млн 007,6 тысяч до 621,6 тысяч тонн, фруктов и ягод – с 377,1 тысяч до 290,6 тысяч тонн и т. д.

Азад Гасанли, финансовый эксперт