Армения может прибегнуть к антиазербайджанской провокации на саммите Франкофонии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Ситуация в Армении все еще подобна темному омуту, в которой водятся разные черти. Премьер Никол Пашинян выступает за роспуск парламента и проведение внеочередных выборов до конца декабря этого года. Его предложение встретило отпор.

Не пускаясь в экскурс других областей жизни в Армении, можно сказать, что обстановка в стране отнюдь не радужная. На фоне всего этого Армения готовится к предстоящему саммиту Франкофонии, который состоится в Ереване 11-12 октября.

Его участниками станут более 100 высокопоставленных чиновников, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Франкофония (фр. La Francophonie) - международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира. Объединяет 58 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 26 наблюдателей.

В нынешнем формате Франкофония действует с 1970 года. Девизом организации служит изречение "Равенство, взаимодополняемость и солидарность".

Главным критерием вступления в организацию является вовсе не франкоязычность населения (что, в принципе, приветствуется), а наличие многолетних, а то и многовековых культурных связей с Францией.

Впервые термин "франкофония" был употреблён в 1880 году французским географом Онезимом Реклю в его научной классификации жителей планеты в зависимости от языка общения. Вплоть до официального учреждения Франкофонии как международного института это понятие обозначало географические территории, где распространён французский язык, или совокупность народов, говорящих по-французски.

Как ни странно, Армения состоит в этой организации с 2008 года.

1 марта того же года в Ереване прошли митинги протеста против подтасовки итогов президентских выборов, мирная акция была насильственно разогнана, погибли 10 человек, десятки митингующих получили ранения.

Правительство Никола Пашиняна пересматривает уголовное дело по тем событиям. Возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которому запрещено покидать страну.

Принятие Армении в состав Франкофонии в свете вышеупомянутых событий противоречит девизу организации. Так в чем же солидарна Франкофония с Арменией? Солидарно ли руководство этой структуры с лицами, не дрогнувшей рукой пролившими кровь своих граждан в Ереване? И как могла организация, построенная на принципах гуманизма, мира, прав и свобод человека, принять в свой состав страну-оккупанта, совершившую самый кровавый акт XX века – Ходжалинский геноцид, признающей и во всеуслышание заявляющей об этом безо всякого стеснения и зазрения совести?! Или Франкофония солидарна с этими палачами?

Решив провести саммит в Армении и приняв эту страну в свой состав, Франкофония пошла наперекор своему уставу.

Как известно, Франция выступает в качестве посредника мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являясь одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Согласие на проведение саммита в Ереване и личное участие в нем президента Франции ставит под сомнение непредвзятую позицию официального Парижа в нагорно-карабахском урегулировании.

Члены организации в отдельности или в рамках международных организаций признали оккупацию азербайджанских территорий, резко осудив ее. Некоторые из членов Франкофонии признали факт оккупации Нагорного Карабаха в Совете Европы, другие же – в рамках Организации Исламского Сотрудничества. Нерешенный конфликт существует и на территории Молдовы, являющейся членом Франкофонии. Таким образом, выбор места проведения саммита говорит о непостоянстве позиции этих стран.

Своими действиями они, своего рода, потворствуют оккупационной политике Армении и оправдывают совершение Ходжалинского геноцида.

Хотелось бы обмолвиться парочкой слов и о стране проведения предстоящего саммита. Ни для кого не секрет плачевное состояние армянской экономики. Страна погрязла в нищете и разрухе. По официальной статистике уровень бедности в Армении составляет 30%, в реальности же все 50%. Тяжелое материальное положение вынуждает граждан этой страны массово покидать насиженные места. Никто не решается инвестировать в шаткую экономику Армении. Ввиду проводимой страной оккупационной политики ее выход на зарубежные рынки ограничен. Армяне стремятся за рубеж, чтоб хоть как-то содержать свои семьи, соглашаясь на любую работу. Страна с фактически не существующей экономикой живет на зарубежные дотации.

При таком раскладе у Армении нет ни финансовых средств, ни логистических условий для принятия такого количества гостей. Нет специальных машин для встречи делегаций, равно как и нормальных гостиниц для их размещения.

Армения неблагонадежна и в плане безопасности. 11 сентября в интернете появилась запись телефонного разговора между главой Службы нацбезопасности Армении Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной группы Сасуном Хачатряном. Более 8 минут обсуждали они вероятность ареста Роберта Кочаряна, а также уголовные дела против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-министра обороны страны Микаэла Арутуняна. Что уж говорить о безопасности, когда в Армении прослушивается и выкладывается в сеть телефонный разговор между главами двух основных силовых структур, отвечающих за безопасность в стране. Это подтверждает и спешный отъезд семьи Артура Ванецяна. После обнародования записи он заявил об опасности, нависшей над его семьей. Сам же поспешил спрятаться за стенами загородной резиденции правительства. Глава СНБ Армении не скрывает своего беспокойства в связи с возникшей ситуацией. По его словам, взятая им тяжелая ноша стала головной болью для него самого и близких ему людей.

Непонятно, кто кому и чему служит в Армении. Как может страна, не обеспечивающая собственную безопасность и даже безопасность начальника структуры, ответственного за эту область, гарантировать безопасность участников саммита Франкофонии?!

Армения – моноэтничная и монорелигиозная страна. Франкофония же объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий и мировоззрений. Сможет ли Армения проявить терпимость к представителям этих обществ?!

Вне зависимости от сути международных мероприятий, Армения неизменно политизирует их, как правило, неся всякий бред о своем псевдогеноциде и измышлениях о Нагорном Карабахе. Очередным наглядным тому подтверждением стало выступление Никола Пашиняна на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Представители международных организаций уже постигли истеричную сущность армян, не позволяя пустить в ход их излюбленное средство. В Ереванском саммите примут участие и дружественные Азербайджану европейские и азиатские страны, члены ОИС. Предложив внести в итоговый документ саммита провокационный пункт, Армения тем самым постарается нанести ущерб их отношениям с Азербайджаном. Однако опыт показывает, что голословные заявления Армении на международных мероприятиях и в международных структурах не принимаются. Хочется верить, что участие в Ереванском саммите дружественных Азербайджану стран ЕС и ОИС, а также других государств не позволит правящим кругам Армении осуществить свое гнусное намерение, превратив саммит в рупор антиазербайджанской риторики армянского агитпропа.

Лидер Франкофонии – Франция, поставив во главу угла сопредседательство в Минской группе ОБСЕ, непредвзятую позицию и партнерство с Азербайджаном во имя защиты своих экономических интересов, должна пресечь вероятную армянскую провокацию на саммите.

Многолетнее сотрудничество с Францией является одним из основных принципов Франкофонии. Все члены этой организации, за исключением, разумеется, Армении следуют ему. Действия франкофонийцев, противоречащие сотрудничеству и принципам этой международной организации, могут привести к нежелательным последствиям. Остается надеяться, что разум победит!