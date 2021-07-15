Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан наряду с восстановлением независимости, так же вел борьбу за территориальную целостность. Как и в период Демократической Республики, друзья и враги Азербайджана остались неизменными. Армянские покровители, враги тюрков создали на исконных земл

Азербайджан наряду с восстановлением независимости, так же вел борьбу за территориальную целостность. Как и в период Демократической Республики, друзья и враги Азербайджана остались неизменными. Армянские покровители, враги тюрков создали на исконных землях Азербайджана вымышленное государство под названием "Армения". Эта страна является источником опасности и угрозы для региона. Она выступает с территориальными притязаниями к Грузии, Ирану, Турции и Азербайджану, создает противостояния между региональными государствами.

В последние годы Советского Союза и после его развала это вымышленное государство запустило активную деятельность против Азербайджана и при помощи и всесторонней поддержке своих покровителей оккупировало его территории. Территориальная целостность Азербайджана была нарушена вопреки требованиям международного права. На всех мероприятиях международных организаций официальный Баку поднимал вопрос территориальной целостности. В результате ООН принял 4 резолюции по Карабаху. Минская группа ОБСЕ и страны-сопредседатели однозначно признавали территориальную целостность Азербайджана. Это также означало поддержку освобождения территорий страны от оккупации.

Руководствуясь вышесказанным, Азербайджан в ответ на нарушение Арменией режима прекращения огня, претензии на захват новых территорий, освободил от оккупации свои земли.

В результате 44-дневной войны при посредничестве России и поддержке сопредседателей лидеры Азербайджана, России и Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. В этом документе нашли отражение вопросы, которые придадут импульс развитию региона, сотрудничеству, обеспечению безопасности. Это, в частности, вывод армянских военнослужащих с азербайджанских земель, возвращение в родные края вынужденных переселенцев, открытие Зангезурского транспортного коридора.

В конце минувшего года покровители Армении во главе с Францией много говорили о региональном сотрудничестве. Считалось, что на Южном Кавказе воцарятся стабильность, благосостояние и мир.

Однако неготовность Армении к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, провокации при определении границ между двумя странами, обстрел со стороны вооруженных армянских формирований территорий Азербайджана, могут расцениваться как попытка официального Еревана вновь дестабилизировать обстановку в регионе.

Уклонение Армении от мирного договора означает непризнание территориальной целостности Азербайджана. Почему при таком раскладе Азербайджан должен признавать территориальную целостность Армении? Как отмечено выше, это соседнее государство создано на азербайджанских территориях. Иными словами, Ереван, Зангезур и Гёйча – исторические, исконные земли Азербайджана. Нынешнее отношение армян, Армении и ее покровителей к территориальной целостности Азербайджана вызывает адекватную реакцию.

Никол Пашинян

С этой точки зрения не исключено, что шаги Армении против Азербайджана в связи с территориальным вопросом не останутся без ответа. А это может завершиться освобождением Азербайджаном своих исторических земель.

В последнее время Армения намеренно нагнетает ситуацию на госгранице с Азербайджаном. Армяне обстреливают освобожденные от оккупации территории Азербайджана с территорий, где размещены российские миротворцы. Все эти шаги, подрывная деятельность направлены на провоцирование азербайджанской стороны на более жесткие шаги. Армяне и их покровители стараются проводить антиазербайджанскую кампанию.

Действия Армении на госгранице с Азербайджаном, нарушение режима прекращения огня в Карабахе в преддверии визита президента Европейского Совета Шарля Мишеля на Южный Кавказ не случайны. Эти шаги официального Еревана и его покровителей направленны против поддержки сотрудничества ЕС и США в регионе.

Отметим, что Шарль Мишель написал о сотрудничестве в своем аккаунте в Twitter: "Поощрение мер доверия в Азербайджане и Армении – пример эффективного сотрудничества между Евросоюзом и США". Он отметил, что ЕС и США проводят совместную работу по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе.

Как видно, заявление Шарля Мишеля подтверждает верность позиции Азербайджана в отношении регионального сотрудничества. Армения и ее покровители же, осуществляя подрывную деятельность, выступают против желаний США и ЕС в вопросах регионального сотрудничества. Это может привести к нарушению безопасности, стабильности и спокойствия на Южном Кавказе. Армения и ее покровители не желают извлекать урок из изменений в мире и регионе. Они стараются увеличить напряжённость на Южном Кавказе. Безопасность же мировых государств уже давно зависит друг от друга. Значит, Армения, отказываясь от мира с Азербайджаном, от признания территориальной целостности, угрожает международной безопасности, сотрудничеству и развитию.