Апрельские бои показали, Азербайджанская армия в силах освободить оккупированные территории - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Исполняется два года с победу, одержанной Азербайджанской армией в апрельских боях. Эта трехдневная война стала серьезным призывом для Азербайджана и стран, преследующих свои интересы в регионе.

Эти бои произошли в результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня.

Так, с середины марта 2016 года армяне начали интенсивно нарушать режим прекращения огня. В ночь с 1-го на 2-ое апреля по всему фронту позиции Азербайджанской армии и населенные пункты подверглись интенсивному вражескому обстрелу. В результате этого, со 2-го по 5-ое апреля на линии соприкосновения войск армяне совершили вооруженные провокации, во время которых также были нападения на мирных жителей. В результате этих событий несколько военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами, кроме того, среди мирного гражданского населения также были погибшие и раненые.

Во время боев Азербайджанская армия также нанесла ответные удары по позициям армян, в результате осуществленной контратаки было освобождено свыше 2 000 га территорий и еще более обширная территория перешла под контроль с операционной точки зрения. Возвышенности близ села Талыш, которые могли представлять опасность для Геранбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан были полностью очищены от вражеских сил. Для защиты города Горадиз от врага, под контроль Вооруженных сил Азербайджана также перешла представляющая стратегическое значение возвышенность Лелетепе в направлении Физулинского района. В результате этих боев было уничтожено 320 армян, более 500 получили ранения.

На освобожденных территориях, в том числе в очищенном от армянских оккупантов селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района была проведена реконструкция, работы по благоустройству, построены дома, таким образом, вынужденные переселенцы, насильственно изгнанные из родных очагов, смогли вернуться обратно.

По сути, эти бои наглядно продемонстрировали способность Азербайджана освободить свои земли от оккупантов. События показали, что самым верным средством указать захватчику на его место, является сила. Бои внесли сумятицу в ряды армянских войск, министр обороны Сейран Оганян был отправлен в отставку, многие военачальники оккупационной армии лишились своих чинов. Эти события развеяли миф о всесильности армянской армии и ее покровителей.

Азербайджан, наконец, раскрыл истинную личину Армении, оккупировавшей Нагорный Карабах и прилегающие районы. Это еще раз показало, какая сила держит в оккупации весь регион и страны, заинтересованные в сохранении статуса-кво. Апрельские бои показали, что азербайджанский народ больше надеется на освобождение оккупированных территорий военным путем. Уместно будет отметить, что бои начались в день 23-й годовщины оккупации армянами Кельбаджарского района Азербайджана. Ныне исполняется 25 лет со дня оккупации Кельбаджара, за эти годы Совбезом ООН были приняты резолюции о безоговорочном и безотлагательном освобождении оккупированных территорий Азербайджана, в том числе и Кельбаджарского района. Это – резолюции № 822, 853, 874, 884. Однако они так и остались на бумаге, армяне до сих пор не выполнили ни одну из них.

Все это вновь подтверждает отказ Армении придерживаться режима прекращения огня, свидетельствуя о ее оккупационной сущности. После сокрушительного поражения в апрельских боях, дабы вселить дух и веру в армянское общество, армянские глашатаи и пропагандисты вновь выступили с территориальными притязаниями к Турции и Азербайджану.

Наряду с этим, после успешных военных операций Азербайджанской армии в Армении возросли антироссийские настроения. В Ереване и Лос-Анджелесе прошли антироссийские акции, лозунгами которой стали “Российские оккупанты, прочь из Армении!”, “Россия - империя!”. После этих событий, желая утихомирить Ереван и армян в целом, Москва выделила кредит в размере 100 миллионов долларов на оснащение армянской армии, даже разместила в Армении зенитно-ракетный комплекс "Искандер".

В последние месяцы в Армении вновь начались антироссийские выступления. 29 марта текущего года в газете Haykakan Jamanak вышла статья под заголовком "Кровавые бесчинства российских солдат в 1996 году на 102-й военной базе в Гюмри". Для контроля за российскими военными в Гюмри будут сформированы вооруженные наряды полиции.

Специалист действующего в Гюмри Центра научных исследований и просвещения Kompas Карен Петросян поведал о вооруженных нарядах полиции и преступлениях, совершенных российскими солдатами. Он отметил целесообразность совместного заявления Армении и России о создании подобных вооруженных отрядов. Он напомнил об убийстве 12 января 2015 года военнослужащим 102 военной базы Валерием Пермяковым 7 членов проживающей в Гюмри семьи Аветисян: "После убийства членов семьи Аветисян в квартале Бульвар в Гюмри был обнаружен труп российского военнослужащего".

Специалист напомнил, как в 1996 году военнослужащие базы в Гюмри – Денис Попов и Александр Каменев расстреляли из автоматов 2 человек и ранили восьмерых. K.Петросян выразил сомнения в том, что российские вооруженные наряды, призванные контролировать военнослужащих российской базы в Гюмри, превысив свои полномочия, не уподобятся им. Можно предположить, что, формируя подобные наряды полиции, Россия по сути наращивает свое военное присутствие в Армении. Армянские аналитики опасаются этой инициативы, полагая, что это не пойдет на пользу Армении.

Вот что пишет по этому поводу армянский аналитик Наира Айрумян: "Зачем России эта вооруженная полиция? У Армении нет ответа на этот вопрос. Помимо Гюмри, российская военная база есть и в Эребуни. Помимо этого, государственные границы Армении защищают военные Федеральной Службы Безопасности России. Большинству российских военнослужащих не выдается зарубежный паспорт, многие из них легко могут посетить Армению по внутреннему паспорту" .

Тем временем 2 апреля расквартированные в Армении российские военнослужащие приняли участие в военных учениях, стартовавших в высокогорном полигоне Алагёз. В двусторонних тактических учениях участвуют свыше 1000 военнослужащих, привлечены 300 единиц военной техники, в том числе истребители, беспилотники, армия. На волне антироссийских заявлений Москва выделит в этом году Еревану очередной льготный кредит в размере 100 млн долларов, средства от которого должны быть направлены на оснащение армянской армии военной техникой.

Стоит отметить, что аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк заявил накануне, что новые американские санкции могут приостановить закупку российского оружия и другими странами:

"Было бы неплохо прекратить поставку российского оружия на Южный Кавказ, это бы содействовало достижению мира сторонами. Несмотря на определенные исключения, вменяемые на государственном уровне в отношении закупщиков российского оружия, Армению, закупающую огромное количество оружия у России, могут ждать сюрпризы. В целом, возможно применение санкций в отношении одного государства".

Выходит, что мнение армянской общественности не имеет значимости для официального Еревана. Вновь подтверждается и то, что Россия рассматривает Армению как часть своих владений. В противном случае, к чему России оказывать всяческую поддержку стране, где не утихают антироссийские настроения? Даже военная операция 2-5 апреля 2016 года была приостановлена по воле и желанию России, иначе не исключено, что была бы освобождена значительно большая часть азербайджанских земель.

Таким образом, апрельские бои, что называется, дали "зеленый свет" деоккупации азербайджанских земель силовым путем, продемонстрировали способность Азербайджана реализовать это. В то же время стало очевидно, что общественность Азербайджана обеспокоена столь продолжительным сроком оккупации.

Азербайджан сохраняет приверженность мирному урегулирования конфликта, осуждая международных посредников, столь рьяно призывающих не нарушать режим прекращения огня, но в то же самое время ни разу не осудивших страну-оккупанта – Армению. Апрельские бои доказали, что Азербайджан может решиться на силовую развязку, проучив тем самым Армению, игнорирующую резолюцию Совбеза ООН, и ее приспешников. Военные операции двухлетней давности вновь подтвердили, что Азербайджан вполне может освободить оккупированные территории.