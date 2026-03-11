İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Paşinyan: Azərbaycanla sülh hətta min il əhəmiyyət kəsb edəcək

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 16:36
    Paşinyan: Azərbaycanla sülh hətta min il əhəmiyyət kəsb edəcək

    2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqton sammitində təsbit edilən Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülh son iki il yarım ərzində Cənubi Qafqaz üçün ən mühüm hadisələrdən biri olub.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Parlamentində çıxış edərkən bildirib.

    "Son iki il yarımın ən yaddaqalan hadisəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında bərqərar edilmiş sülhdür. O, 8 avqust 2025-ci ildə ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda, Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və mən birgə bəyannamə imzaladığımız zaman rəsmən təsbit edildi. Bu sənəd mahiyyətcə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhü bərqərar etdi", - Paşinyan bildirib.

    O vurğulayıb ki, bu gün Cənubi Qafqazda baş verən dəyişikliklər "minilliklərlə olmasa da, əsrlərlə" əhəmiyyət kəsb edir.

    Baş nazir həmçinin bildirib ki, Vaşinqton bəyannaməsi çox vacib və həssas bir məsələni - regional kommunikasiyaların blokdan çıxarılmasını həll etməyə imkan verib.

    "Bu səylər tərəflərin beynəlxalq və daxili kommunikasiyalarında qarşılıqlı fayda nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Ermənistan Respublikasının ərazisi vasitəsilə maneəsiz əlaqəni də əhatə edəcək", - o bildirib.

    Paşinyanın sözlərinə görə, TRIPP (Tramp Marşrutu) layihəsi getdikcə konkretləşəcək. "Yaxın gələcəkdə Ermənistan və ABŞ müvafiq sazişlər imzalayacaq və layihənin praktik icrasına başlanılacaq", - Paşinyan bildirib.

    "2025-ci il, 1991-ci ildə müstəqillik əldə edildikdən bəri sərhəddə ölən və yaralananların qeydə alınmadığı, sərhədyanı bölgə sakinlərinin atəş səsləri eşitmədiyi ilk il oldu", - o qeyd edib.

    İlham Əliyev Nikol Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Пашинян: Мир с Азербайджаном будет иметь значение возможно и тысячу лет
    Pashinyan: Peace with Azerbaijan to have millennia-long significance

    Son xəbərlər

    16:04

    Vaqif Sadıqov: "Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır"

    Futbol
    16:03

    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    16:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    16:02

    Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Azərbaycanda bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənib

    Sağlamlıq
    16:00
    Foto

    Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilib

    İnfrastruktur
    15:57

    Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilib

    Maliyyə
    15:55

    "Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    15:51

    Kobaxidze: Gürcüstanda 6 ildən yuxarı avtomobillər üçün gömrük rüsumu artırılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti