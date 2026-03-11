Пашинян: Мир с Азербайджаном будет иметь значение возможно и тысячу лет

Мир между Арменией и Азербайджаном, который был зафиксирован на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, стал одним из самых значимых событий для Южного Кавказа за последние два с половиной года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европейском парламенте.

"Самым запоминающимся событием последних двух с половиной лет является мир, установленный между Арменией и Азербайджаном. Он был официально зафиксирован 8 августа 2025 года в столице США, Вашингтоне, когда в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и я подписали совместную декларацию. Данный документ по сути установил мир между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что происходящие сегодня на Южном Кавказе изменения имеют значение "на столетия, если не на тысячелетия".

Премьер-министр также заявил, что Вашингтонская декларация позволила урегулировать "очень важный и деликатный вопрос" - разблокировку региональных коммуникаций.

"Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, с взаимной выгодой для сторон в международных и внутренних коммуникациях", - сказал он.

По словам Пашиняна, проект TRIP (Маршрут Трампа) в настоящее время начинает приобретать конкретные очертания. "В ближайшем будущем Армения и США подпишут соответствующие соглашения, и начнется практическая реализация проекта", - сказал Пашинян.

"2025 год стал первым с момента обретения независимости в 1991 году, когда не было зафиксировано жертв и раненых на границе, а приграничные жители не слышат выстрелов", - отметил он.