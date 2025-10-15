Özbəkistanda yeni beynəlxalq hava limanının tikintisinə başlanılıb
- 15 oktyabr, 2025
- 19:22
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Daşkənd vilayətində yeni beynəlxalq hava limanının layihəsi ilə tanış olub və bu irimiqyaslı kompleksin təməlqoyma mərasimində iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
