    Özbəkistanda yeni beynəlxalq hava limanının tikintisinə başlanılıb

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 19:22
    Özbəkistanda yeni beynəlxalq hava limanının tikintisinə başlanılıb

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Daşkənd vilayətində yeni beynəlxalq hava limanının layihəsi ilə tanış olub və bu irimiqyaslı kompleksin təməlqoyma mərasimində iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Özbəkistan Şavkat Mirziyoyev beynəlxalq hava limanı
    Президент Узбекистана дал старт строительству нового международного аэропорта
    President of Uzbekistan launches construction of Tashkent's new int'l airport

