Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Президент Узбекистана дал старт строительству нового международного аэропорта

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 19:16
    Президент Узбекистана дал старт строительству нового международного аэропорта

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом нового международного аэропорта в Ташкентской области и принял участие в церемонии закладки фундамента этого масштабного комплекса.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Новый аэропорт, расположенный на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов на площади 1300 гектаров, будет построен совместно с международным консорциумом Vision Invest (Саудовская Аравия), Sojitz (Япония) и Incheon (Южная Корея). На первом этапе стоимостью $2,5 млрд будут возведены аэровокзальный комплекс и аэродром, способные обслуживать до 20 млн пассажиров и 129 тыс. тонн грузов ежегодно.

    Комплекс полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), оснащен современными аэронавигационными и метеотехническими системами и станет первым "зеленым" аэропортом региона.

    Новый аэропорт станет частью мультимодального транспортного узла с прямым выходом на автомагистрали и железнодорожную станцию со скоростными поездами. Проект создаст тысячи рабочих мест и принесет стране более $27 млрд дохода, способствуя развитию туризма, промышленности и сферы услуг.

    Шавкат Мирзиёев заложил капсулу в фундамент аэропорта, официально дав старт строительству нового транспортного и экономического центра Узбекистана.

    Узбекистан аэропорт Шавкат Мирзиёев
    Özbəkistanda yeni beynəlxalq hava limanının tikintisinə başlanılıb
    President of Uzbekistan launches construction of Tashkent's new int'l airport

    Последние новости

    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    19:50

    Лавров: РФ готова обсуждать вопросы с США, в том числе на президентском уровне

    В регионе
    19:35

    Германия предоставит дополнительную поддержку Украине на сумму более $2 млрд

    Другие страны
    19:34

    Гутерриш: Гуманитарная деятельность ООН на грани коллапса

    Другие страны
    19:34
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился с новым генсекретарем ТюркПА

    Внешняя политика
    19:23

    Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

    Другие страны
    Лента новостей