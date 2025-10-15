Президент Узбекистана дал старт строительству нового международного аэропорта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом нового международного аэропорта в Ташкентской области и принял участие в церемонии закладки фундамента этого масштабного комплекса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Новый аэропорт, расположенный на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов на площади 1300 гектаров, будет построен совместно с международным консорциумом Vision Invest (Саудовская Аравия), Sojitz (Япония) и Incheon (Южная Корея). На первом этапе стоимостью $2,5 млрд будут возведены аэровокзальный комплекс и аэродром, способные обслуживать до 20 млн пассажиров и 129 тыс. тонн грузов ежегодно.

Комплекс полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), оснащен современными аэронавигационными и метеотехническими системами и станет первым "зеленым" аэропортом региона.

Новый аэропорт станет частью мультимодального транспортного узла с прямым выходом на автомагистрали и железнодорожную станцию со скоростными поездами. Проект создаст тысячи рабочих мест и принесет стране более $27 млрд дохода, способствуя развитию туризма, промышленности и сферы услуг.

Шавкат Мирзиёев заложил капсулу в фундамент аэропорта, официально дав старт строительству нового транспортного и экономического центра Узбекистана.