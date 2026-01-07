Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стармер: Парламент проголосует по решению об отправке войск в Украину

    • 07 января, 2026
    • 17:16
    Стармер: Парламент проголосует по решению об отправке войск в Украину

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение о возможной отправке британских войск в Украину будет вынесено на голосование парламента.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом он заявил на заседании Палаты общин.

    Стармер рассказал депутатам о встрече "коалиции желающих", которая прошла вчера, и пообещал вскоре предоставить подробности в отдельном заявлении.

    Он подчеркнул, что в случае направления войск на территорию Украины парламентарии получат право голосовать по этому вопросу, обеспечивая участие парламента в принятии столь важного решения.

