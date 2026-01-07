İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Britaniya parlamenti Ukraynaya qoşun göndərilməsi barədə qərarı səsverməyə çıxaracaq

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 17:50
    Britaniya parlamenti Ukraynaya qoşun göndərilməsi barədə qərarı səsverməyə çıxaracaq

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer bildirib ki, Ukraynaya ölkənin hərbi kontingentinin göndərilməsi haqqında qərar parlamentdə səsverməyə çıxarılacaq.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə İcmalar Palatasının iclasında bildirib.

    K.Starmer deputatlara dünən keçirilən İstəklilər Koalisiyasının görüşü barədə məlumat verib və yaxın zamanda ayrıca bəyanatda təfərrüatlar təqdim edəcəyini vəd edib.

    O vurğulayıb ki, Ukrayna ərazisinə qoşunların göndərilməsi halında deputatlar bu məsələ üzrə səsvermə hüququ əldə edəcəklər və belə mühüm qərarın qəbulunda parlamentin iştirakı təmin olunacaq.

    Kir Starmer Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ukrayna Böyük Britaniya
    Стармер: Парламент проголосует по решению об отправке войск в Украину
    UK's Starmer says deployment of troops to Ukraine would be voted by parliament

