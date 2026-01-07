Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГПС предотвратила провоз контрабанды на более 128 млн манатов в 2025 году

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 17:11
    ГПС предотвратила провоз контрабанды на более 128 млн манатов в 2025 году

    Госпогранслужба Азербайджана в 2025 году пресекла ввоз контрабанды в страну на сумму более 128,2 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на отчетном совещании ГПС за 2025 год.

    В частности, в течение года структурными подразделениями пограничной службы, а также совместно с другими правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного провоза через государственную границу 4 тонн 311 кг 864 г наркотических средств, 78 457 психотропных и сильнодействующих таблеток, а также контрабандных товаров общей стоимостью 128 255 862 маната.

    Кроме того, в отчетный период было уничтожено 24 тонны 585 кг растений с наркотическими свойствами.

    ГПС Азербайджана Госпогранслужба контрабанда наркотики
    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət sərhədində 128 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Последние новости

    17:54

    СМИ: Cоединенные Штаты взяли по контроль нефтяной танкер под российским флагом в Атлантике

    Другие страны
    17:44

    На правах сильнейшего, или международное право на перепутье

    Аналитика
    17:42

    Зеленский анонсировал о новой встрече с Трампом

    В регионе
    17:42

    Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

    Kультурная политика
    17:33

    Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

    Внутренняя политика
    17:28

    Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям

    Внутренняя политика
    17:28

    ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана

    Энергетика
    17:21

    Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставках

    Футбол
    17:21

    В Азербайджане пресечена деятельность 12 ОПГ по нелегальной миграции

    Происшествия
    Лента новостей