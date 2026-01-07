ГПС предотвратила провоз контрабанды на более 128 млн манатов в 2025 году

Госпогранслужба Азербайджана в 2025 году пресекла ввоз контрабанды в страну на сумму более 128,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на отчетном совещании ГПС за 2025 год.

В частности, в течение года структурными подразделениями пограничной службы, а также совместно с другими правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного провоза через государственную границу 4 тонн 311 кг 864 г наркотических средств, 78 457 психотропных и сильнодействующих таблеток, а также контрабандных товаров общей стоимостью 128 255 862 маната.

Кроме того, в отчетный период было уничтожено 24 тонны 585 кг растений с наркотическими свойствами.