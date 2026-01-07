Более 100 человек пытались пересечь границу Азербайджана по поддельным документам

На государственной границе Азербайджана в 2025 году были задержаны 3922 человека, находившихся в розыске.

Как сообщает Report, об этом говорилось на отчетном совещании в Государственной пограничной службе по итогам служебно-боевой деятельности за 2025 год.

Помимо разыскиваемых лиц, пограничники в 2025 году задержали 1226 человек за различные нарушения пограничного режима. Среди других нарушителей оказались 108 человек, пытавшихся пересечь границу по поддельным документам, и 8 лиц, использовавших документы, принадлежащие другим гражданам.

Еще 6 человек предприняли попытки тайно пересечь государственную границу через пункты пропуска.

По данным ГНС, в 2025 году пограничники зафиксировали 516 случаев нарушения государственной границы Азербайджана.