Azərbaycanda 10 ayda dəmir yolu ilə yükdaşımaların həcmi 14 milyon ton olub
İnfrastruktur
- 14 noyabr, 2025
- 16:21
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 13 milyon 958,4 min ton təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 503,9 min ton və yaxud 9,7 % azdır.
10 ayda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 198,3 milyon ton olub. Yüklərin 7 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.
Son xəbərlər
17:19
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
17:07
Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"Futbol
17:02
Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirirİnfrastruktur
17:00
Foto