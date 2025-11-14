İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda 10 ayda dəmir yolu ilə yükdaşımaların həcmi 14 milyon ton olub

    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:21
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 13 milyon 958,4 min ton təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 503,9 min ton və yaxud 9,7 % azdır.

    10 ayda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 198,3 milyon ton olub. Yüklərin 7 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC yük daşıma Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза
    Rail freight in Azerbaijan declines 9.7% in ten months of 2025

