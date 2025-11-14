В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза
Инфраструктура
- 14 ноября, 2025
- 17:03
В январе-октябре текущего года в Азербайджане объем грузоперевозок железнодорожным транспортом составил 13 млн 958,4 тыс. тонн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1 млн 503,9 тыс. тонн (на 9,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 10 месяцев объем грузоперевозок хозяйствующими субъектами транспортного сектора составил 198,3 млн тонн, из которых 7% пришлось на железнодорожный транспорт.
