    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 17:03
    В январе-октябре текущего года в Азербайджане объем грузоперевозок железнодорожным транспортом составил 13 млн 958,4 тыс. тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1 млн 503,9 тыс. тонн (на 9,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 10 месяцев объем грузоперевозок хозяйствующими субъектами транспортного сектора составил 198,3 млн тонн, из которых 7% пришлось на железнодорожный транспорт.

    грузоперевозки железнодорожные перевозки статистика Госкомстат
