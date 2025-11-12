Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games
    Energy
    • 12 November, 2025
    • 18:09
    BTC pipeline sees 577,000 bpd oil export in September

    In September, oil exports via the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline averaged 577,000 barrels per day, Report informs, citing informed sources.

    This represents a 5% increase, or 27,000 barrels per day more than in August. However, compared with September 2024, exports were down 6%, or 34,000 barrels per day.

    The BTC pipeline, inaugurated on July 13, 2006, spans 1,768 kilometers: 443 km in Azerbaijan, 249 km in Georgia, and 1,076 km in Türkiye.

