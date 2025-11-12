İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Sentyabrda BTC ilə neft ixracı 5 % artıb

    Energetika
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:22
    Sentyabrda BTC ilə neft ixracı 5 % artıb

    Bu ilin sentyabr ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 577 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir.

    Avqust ayı ilə müqayisədə sentyabr ayında BTC ilə neft nəqli 5 % və ya gündəlik 27 min barel çoxdur.

    2024-cü ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə bu ilin eyni dövründə boru kəməri ilə neft nəqli 6 % və ya 34 min barel azalıb.

    Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.

    BTC Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
    Экспорт нефти по БТД в сентябре вырос на 5%

