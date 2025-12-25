İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycan idmançıları və idman mütəxəssisləri təltif edilib - SİYAHI

    İdman
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:22
    Azərbaycan idmançıları və idman mütəxəssisləri təltif edilib - SİYAHI

    Azərbaycan idmançıları və idman mütəxəssisləri təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla idmanın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər:

    Abdullayev Yaqub Bəkir oğlu

    Ağarəhimov Cahangir Ağababa oğlu

    Aslanova Elmira Aydın qızı

    Bayramov Cahangir Tofiq oğlu

    Əliyev Coşqun Ceyhun oğlu

    Hüseynov Fikrət Akif oğlu

    Məhərrəmov Azər Asif oğlu

    Məmmədov Eduard Tofiq oğlu

    Musayeva Vəfa Təbriz qızı

    Rəcəbov Nurəddin Rəcəb oğlu.

    İdmanın inkişafında xüsusi xidmətlərinə və yüksək peşəkarlığına görə aşağıdakı şəxslərə "Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi" fəxri adı verilsin:

    Gözəlbəyli Zöhrab Katib oğlu

    İmaməliyev Ələkbər Əbdülbağı oğlu

    Qədimova İlahə Akif qızı

    Mirəliyev Mövlud Mustafa oğlu.

    İdmanın inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:

    Əliyev Qərib Tələt oğlu

    Həsənov Tərlan Əliheydər oğlu

    Xudiyev Asim Xəlil oğlu.

    Награждены азербайджанские спортсмены и специалисты в области спорта

    Son xəbərlər

    13:50

    Paşinyan: Azərbaycana məhsul ixracına başlamaq üçün lazımı addımlar atmağa hazırıq

    Region
    13:45

    Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    13:44

    Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımı ilə bağlı statistik müayinə keçiriləcək

    ASK
    13:43

    Azərbaycanda BMT-nin Milli Hesablar Sistemi tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    13:41

    "Hilton Garden Inn Agdam" hotelində müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var

    Turizm
    13:39

    Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar üzrə rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    13:38

    Ağdamda təməli qoyulan müəssisədə hər il 4 min dəst mebel istehsal ediləcək

    Biznes
    13:38

    Azərbaycan II Liqasının ən yaxşı bombardiri: "Sevinirəm ki, gənclərə nümunə ola bilmişəm"

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan və Qazaxıstan Baş nazirləri AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümündə bir-birilərinə başsağlığı veriblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti