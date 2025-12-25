Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Награждены спортсмены и спортивные специалисты Азербайджана

    Спорт
    • 25 декабря, 2025
    • 13:32
    Награждены спортсмены и спортивные специалисты Азербайджана

    Награждены спортсмены и спортивные специалисты Азербайджана.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане глава государства наградил медалью "Терегги" следующих лиц:

    Абдуллаева Ягуба Бекир оглу

    Агарагимова Джахангира Агабаба оглу

    Асланову Эльмиру Айдын гызы

    Байрамова Джахангира Тофиг оглу

    Алиева Джошгуна Джейхун оглу

    Гусейнова Фикрета Акиф оглу

    Магеррамова Азера Асиф оглу

    Мамедова Эдуарда Тофиг оглу

    Мусаеву Вафу Тебриз гызы

    Раджабова Нуреддина Раджаб оглу.

    За особые заслуги в развитии спорта в Азербайджане и высокий профессионализм почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

    Гезалбейли Зохрабу Катиб оглу

    Имамалиеву Алекберу Абдулбаги оглу

    Гадимовой Илахе Акиф гызы

    Миралиеву Мовлуду Мустафа оглу.

    За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

    Алиеву Гарибу Талят оглу

    Гасанову Тарлану Алигейдар оглу

    Худиеву Асиму Халил оглу.

    азербайджанские спортсмены Ильхам Алиев распоряжение награждение
    Azərbaycan idmançıları və idman mütəxəssisləri təltif edilib - SİYAHI
    Group of individuals awarded for their contributions to development of sports in Azerbaijan

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей