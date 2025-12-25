Награждены спортсмены и спортивные специалисты Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане глава государства наградил медалью "Терегги" следующих лиц:

Абдуллаева Ягуба Бекир оглу

Агарагимова Джахангира Агабаба оглу

Асланову Эльмиру Айдын гызы

Байрамова Джахангира Тофиг оглу

Алиева Джошгуна Джейхун оглу

Гусейнова Фикрета Акиф оглу

Магеррамова Азера Асиф оглу

Мамедова Эдуарда Тофиг оглу

Мусаеву Вафу Тебриз гызы

Раджабова Нуреддина Раджаб оглу.

За особые заслуги в развитии спорта в Азербайджане и высокий профессионализм почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

Гезалбейли Зохрабу Катиб оглу

Имамалиеву Алекберу Абдулбаги оглу

Гадимовой Илахе Акиф гызы

Миралиеву Мовлуду Мустафа оглу.

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Алиеву Гарибу Талят оглу

Гасанову Тарлану Алигейдар оглу

Худиеву Асиму Халил оглу.