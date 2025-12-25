İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Bakıda yataqxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:24
    Bakıda yataqxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Polad Həşimov küçəsində beşmərtəbəli yataqxana binasında baş verən yanğın söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Polad Həşimov küçəsində beşmərtəbəli yataqxana binası yanır.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin, Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi yataqxana yanğın

    Son xəbərlər

    13:50

    Paşinyan: Azərbaycana məhsul ixracına başlamaq üçün lazımı addımlar atmağa hazırıq

    Region
    13:45

    Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    13:44

    Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımı ilə bağlı statistik müayinə keçiriləcək

    ASK
    13:43

    Azərbaycanda BMT-nin Milli Hesablar Sistemi tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    13:41

    "Hilton Garden Inn Agdam" hotelində müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var

    Turizm
    13:39

    Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar üzrə rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    13:38

    Ağdamda təməli qoyulan müəssisədə hər il 4 min dəst mebel istehsal ediləcək

    Biznes
    13:38

    Azərbaycan II Liqasının ən yaxşı bombardiri: "Sevinirəm ki, gənclərə nümunə ola bilmişəm"

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan və Qazaxıstan Baş nazirləri AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümündə bir-birilərinə başsağlığı veriblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti