    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:31
    İsrail Livana zərbə endirib

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın şərqindəki Beka vadisində yerləşən Nasiriyyə şəhərindəki hədəfə hava zərbəsi endirib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, zərbə Şin Bet təhlükəsizlik agentliyi ilə birgə Nasiriyyə şəhərində yaraqlılardan birinə endirilib. Lakin hərbçilər hədəfin hansı terror qrupuna aid olduğunu bildirməyiblər.

    İsrail Müdafiə Ordusu Livan
