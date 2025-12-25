İsrail Livana zərbə endirib
Digər ölkələr
- 25 dekabr, 2025
- 11:31
İsrail Müdafiə Ordusu Livanın şərqindəki Beka vadisində yerləşən Nasiriyyə şəhərindəki hədəfə hava zərbəsi endirib.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatında deyilir.
Qeyd olunub ki, zərbə Şin Bet təhlükəsizlik agentliyi ilə birgə Nasiriyyə şəhərində yaraqlılardan birinə endirilib. Lakin hərbçilər hədəfin hansı terror qrupuna aid olduğunu bildirməyiblər.
Son xəbərlər
12:13
Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıbElm və təhsil
12:11
Çin Azərbaycanın beynəlxalq arenada fəal iştirakını alqışlayırXarici siyasət
12:10
BTQ: Siqh fəalları və SFJ üzvləri Hindistan hökumətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçiribXarici siyasət
12:06
Səfir: Çin Naxçıvanın 216 məktəbini avadanlıqla təmin edibXarici siyasət
12:06
Sumqayıtda 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
12:04
"Azexport" vasitəsilə 763 ədəd sərbəst satış sertifikatı təqdim edilibBiznes
12:01
Foto
Video
Bakı aeroportunda təyyarə qəzasında həlak olmuş şəxslərin xatirəsi yad edilibİnfrastruktur
11:55
Azərbaycan boksçuları 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 231 medal qazanıblarFərdi
11:51