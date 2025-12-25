Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно нанесла авиаудар по цели в ливанском городе Насирия в восточной долине Бекаа.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Отмечается, что удар был нанесен совместно с агентством безопасности Шин Бет по боевику в городе Насирия. Однако военные не уточняют, к какой именно террористической группе принадлежала цель.

