ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно нанесла авиаудар по цели в ливанском городе Насирия в восточной долине Бекаа.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что удар был нанесен совместно с агентством безопасности Шин Бет по боевику в городе Насирия. Однако военные не уточняют, к какой именно террористической группе принадлежала цель.