ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 11:13
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно нанесла авиаудар по цели в ливанском городе Насирия в восточной долине Бекаа.
Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Отмечается, что удар был нанесен совместно с агентством безопасности Шин Бет по боевику в городе Насирия. Однако военные не уточняют, к какой именно террористической группе принадлежала цель.
