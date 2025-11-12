Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Экспорт нефти по БТД в сентябре вырос на 5%

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 17:14
    Экспорт нефти по БТД в сентябре вырос на 5%

    Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в сентябре 2025 года составил в среднем 577 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

    В сентябре по сравнению с августом экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос почти на 5% или на 27 тыс. б/с.

    По сравнению с сентябрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в сентябре текущего года увеличился на 34 тыс. б/с, или на 6%.

    Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

    БТД нефть экспорт нефти
    Sentyabrda BTC ilə neft ixracı 5 % artıb

    Последние новости

    17:43

    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    17:39

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    17:35
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    17:31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    17:25

    Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

    Финансы
    17:20

    Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года

    В регионе
    17:18

    Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Внешняя политика
    17:17

    В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

    Внешняя политика
    17:14

    Экспорт нефти по БТД в сентябре вырос на 5%

    Энергетика
    Лента новостей