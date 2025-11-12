Экспорт нефти по БТД в сентябре вырос на 5%

Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в сентябре 2025 года составил в среднем 577 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

В сентябре по сравнению с августом экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос почти на 5% или на 27 тыс. б/с.

По сравнению с сентябрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в сентябре текущего года увеличился на 34 тыс. б/с, или на 6%.

Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.