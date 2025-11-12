Экспорт нефти по БТД в сентябре вырос на 5%
Энергетика
- 12 ноября, 2025
- 17:14
Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в сентябре 2025 года составил в среднем 577 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.
В сентябре по сравнению с августом экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос почти на 5% или на 27 тыс. б/с.
По сравнению с сентябрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в сентябре текущего года увеличился на 34 тыс. б/с, или на 6%.
Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.
Последние новости
17:43
Канада расширила санкционный список в отношении РоссииДругие страны
17:39
Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничествеВ регионе
17:35
Фото
Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНОВнутренняя политика
17:31
Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/сЭнергетика
17:25
Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджетаФинансы
17:20
Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 годаВ регионе
17:18
Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороныВнешняя политика
17:17
В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в ГрузииВнешняя политика
17:14