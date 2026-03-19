    Азербайджан в месяц Рамазан провел гуманитарные акции в семи странах

    19 марта, 2026
    В течение месяца Рамазан Азербайджан организовал масштабные гуманитарные мероприятия в ряде стран.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    По поручению президента Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) провело благотворительные акции, ифтары и раздачу продовольственных пакетов в Сирии, Афганистане, Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Гамбии и Гвинее-Бисау.

    В частности, ифтары и продовольственная помощь были организованы в пригородах Дамаска. В Афганистане продуктовые наборы получили 150 семей в лагерях беженцев. В Джакарте помощь была передана детям-сиротам в мечети "Истикляль". Ифтары также прошли в центре талассемии в Пакистане, в мечети "Халид ибн Валид" в Аддис-Абебе, а также в Гамбии и Гвинее-Бисау.

    Мероприятия проводились в координации с диппредставительствами Азербайджана и были направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения главным образом в мусульманских странах и обществах с мусульманским большинством населения.

    Инициативы охватили пространство ОИС и Движения неприсоединения, отражая приверженность Азербайджана гуманитарным ценностям и мультикультурализму.

    Азербайджан в месяц Рамазан провел гуманитарные акции в семи странах
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Праздник Рамазан Гуманитарные акции
    Azərbaycan donor tərəfdaş kimi Ramazan ayı ərzində 7 ölkədə yardım kampaniyası keçirib
    Azerbaijan conducts Ramadan aid campaign in seven countries as donor partner
    18:35

    Реабилитационными учреждениями будет управлять Агентство социальных услуг

    Социальная защита
    18:32

    TƏBİB будет заниматься обеспечением медикаментами в рамках ОМС

    Здоровье
    18:28

    В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

    Здоровье
    18:22

    Израиль нанес удары по инфраструктуре ВМС Ирана в Каспийском море

    Другие страны
    18:20

    Галибаф высмеял заявления США и Израиля об "уничтожении 320%" ракетных установок Ирана

    Другие страны
    18:16

    Гуттериш: Война в Иране рискует полностью выйти из-под контроля

    Другие страны
    18:14

    Число заместителей министра труда и соцзащиты Азербайджана увеличено до пяти

    Внутренняя политика
    18:06

    Азербайджан утвердил поправки в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц

    Внешняя политика
    18:06

    İKTA предупредило о возможных задержках международной почты в Азербайджане в праздничные дни

    ИКТ
    Лента новостей