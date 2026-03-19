İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan donor tərəfdaş kimi Ramazan ayı ərzində 7 ölkədə yardım kampaniyası keçirib

    Xarici siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 17:28
    Azərbaycan donor tərəfdaş kimi Ramazan ayı ərzində 7 ölkədə yardım kampaniyası keçirib

    Azərbaycan donor tərəfdaş kimi Ramazan ayı ərzində müxtəlif ölkələrdə yardım kampaniyaları keçirib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq, Azərbaycanın donor tərəfdaşı kimi humanitar dəstək fəaliyyətləri çərçivəsində Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) dəstəyi ilə bu ilin Ramazan ayı ərzində müxtəlif ölkələrdə genişmiqyaslı tədbirlər, o cümlədən aşağıda sadalanan bir sıra humanitar aksiyalar, iftar süfrələri və yardım kampaniyaları həyata keçirilib.

    Belə ki, Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafında rayonlarda iftar süfrələri təşkil edilib və ərzaq paketləri paylanıb.

    Bununla yanaşı, Əfqanıstanda qaçqın düşərgələrində 150 ailəyə, İndoneziyanın paytaxtı Cakarta şəhərində "İstiqlal" məscidində kimsəsiz uşaqlara ərzaq paketləri çatdırılıb. Bununla yanaşı, Pakistanda "Sunday" talassemiya mərkəzində, Efiopiyanın paytaxtı Əddis-Əbəbə şəhərində yerləşən "Xalid İbn Valid" məscidində, Qambiyada və Qvineya-Bisauda iftar məclisləri təşkil olunub.

    Aidiyyəti ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərimiz ilə sıx koordinasiya çərçivəsində həyata keçirilmiş sözügedən tədbirlər əsasən müsəlman ölkələrində və müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi cəmiyyətlərdə aztəminatlı əhali qruplarına dəstək məqsədi daşıyır.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı məkanını əhatə edən bu təşəbbüslər eyni zamanda, ölkəmizin yüksək mənəvi dəyərlərə, humanizm prinsiplərinə və əsrlər boyu formalaşmış multikulturalizm ənənələrinə sadiqliyini əks etdirir.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ramazan Bayramı
    Foto
    Азербайджан в месяц Рамазан провел гуманитарные акции в семи странах

