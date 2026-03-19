Азербайджан утвердил поправки в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении протокола о внесении изменений в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.

Как сообщает Report, согласно указу, после вступления протокола в силу МВД и Служба государственной безопасности Азербайджана должны обеспечить реализацию его положений.

МИД поручено направить в Исполком СНГ уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

Напомним, что протокол был подписан Азербайджаном с оговорками 8 октября 2024 года в Москве.