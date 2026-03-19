    Азербайджан утвердил поправки в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц

    Внешняя политика
    19 марта, 2026
    • 18:06
    Азербайджан утвердил поправки в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении протокола о внесении изменений в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.

    Как сообщает Report, согласно указу, после вступления протокола в силу МВД и Служба государственной безопасности Азербайджана должны обеспечить реализацию его положений.

    МИД поручено направить в Исполком СНГ уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

    Напомним, что протокол был подписан Азербайджаном с оговорками 8 октября 2024 года в Москве.

    Содружество независимых государств (СНГ) Ильхам Алиев Служба госбезопасности Азербайджана Межгосударственный розыск
    Azərbaycan şəxslərin dövlətlərarası axtarışı haqqında MDB müqaviləsində edilən düzəlişləri təsdiqləyib
    Ты - Король

