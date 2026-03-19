Азербайджан утвердил поправки в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц
Внешняя политика
- 19 марта, 2026
- 18:06
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении протокола о внесении изменений в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.
Как сообщает Report, согласно указу, после вступления протокола в силу МВД и Служба государственной безопасности Азербайджана должны обеспечить реализацию его положений.
МИД поручено направить в Исполком СНГ уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.
Напомним, что протокол был подписан Азербайджаном с оговорками 8 октября 2024 года в Москве.
Последние новости
