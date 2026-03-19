Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Закир Гасанов: В Азербайджане единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровня

    Армия
    • 19 марта, 2026
    • 17:43
    Авторитет Азербайджана в мире еще больше возрос, единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровня.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Закир Гасанов в поздравлении личному составу азербайджанской армии по случаю праздников Новруз и Рамазан.

    Закир Гасанов отметил, что распоряжение президента Азербайджана об объявлении 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" в Азербайджане сыграет важную роль в проведении масштабных работ по реконструкции, восстановлению и благоустройству на освобожденных от оккупации территориях:

    "Доблестная азербайджанская армия, неся службу по защите нашей Родины на освобожденных от оккупации территориях, вносит достойный вклад в осуществление масштабных восстановительно-строительных работ".

    Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана Азербайджанская армия Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Zakir Həsənov: Azərbaycanda xalq-dövlət-ordu birliyi ən yüksək səviyyəyə çatıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:53

    Другие страны
    17:49

    Другие страны
    17:43

    Армия
    17:41

    Бизнес
    17:37

    Внешняя политика
    17:37

    Происшествия
    17:28

    Другие страны
    17:26

    Внешняя политика
    17:22

    Энергетика
    Лента новостей