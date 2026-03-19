    • 19 марта, 2026
    • 18:00
    В Азербайджане задержана группа кибермошенников, похитивших данные сотен граждан

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью разоблачило очередную хакерскую сеть, занимавшуюся кибермошенничеством методом фишинга от имени банковских и небанковских кредитных организаций.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении указанных преступных деяний 23-летний Гурбаншир Гасымов, его брат 20-летний Улькан Гасымов и 25-летний Угур Нагиев.

    В ходе расследования установлено, что члены сети создавали фейковые фишинговые сайты, визуально похожие на официальные интернет-страницы различных банков и кредитных организаций. Затем они размещали рекламу фейковых сайтов в социальных сетях с целью привлечения внимания людей, предлагая кредиты под низкие проценты. Граждане вводили данные своих банковских карт, в том числе срок действия карты, CVV и OTP-коды безопасности, которые напрямую передавались в систему, управляемую подозреваемыми лицами. Воспользовавшись этим, кибермошенники незаконно получали доступ к банковским счетам граждан и завладевали их денежными средствами.

    Задержанные в первоначальных показаниях сообщили, что этим способом завладели данными карт около 300 граждан и похитили их денежные средства.

    По факту Главным управлением возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана Хакерская сеть Киберпреступность (кибермошенничество)
    Bank olmayan kredit təşkilatlarının adından fişinq yolu ilə kiberdələduzluq edən haker şəbəkəsi ifşa olunub
    Ты - Король

