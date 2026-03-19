İKTA предупредило о возможных задержках международной почты в Азербайджане в праздничные дни
ИКТ
- 19 марта, 2026
- 18:06
Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) уведомило граждан о вероятных перебоях в обработке и доставке международных почтовых отправлений на территорию Азербайджана в период праздников.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA).
"В нерабочие дни с 20 по 30 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан возможны временные задержки в обработке и доставке международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении.
İKTA рекомендует гражданам учитывать указанный период при планировании своих заказов и быть готовыми к возможным задержкам в их доставке.
