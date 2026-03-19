İKTA предупредило о возможных задержках международной почты в Азербайджане в праздничные дни

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) уведомило граждан о вероятных перебоях в обработке и доставке международных почтовых отправлений на территорию Азербайджана в период праздников.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA).

"В нерабочие дни с 20 по 30 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан возможны временные задержки в обработке и доставке международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

İKTA рекомендует гражданам учитывать указанный период при планировании своих заказов и быть готовыми к возможным задержкам в их доставке.