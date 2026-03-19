Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%
- 19 марта, 2026
- 17:41
Грузия в январе-феврале 2026 года экспортировала в Азербайджан 597 автомобилей на сумму $21,72 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 53% и 25% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Таким образом, Азербайджан занимает 3-е место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии.
За первые 2 месяца текущего года Грузия экспортировала в зарубежные страны 8 442 автомобиля на сумму $216,3 млн, что соответственно на 31% и 24% меньше по сравнению с показателями предыдущего года.
Отметим, что в 2025 году Грузия экспортировала из зарубежных стран 111 265 автомобилей на сумму $2,81 млрд, из которых 7 814 автомобилей на сумму $213 млн пришлись на долю Азербайджана.
