    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%

    Грузия в январе-феврале 2026 года экспортировала в Азербайджан 597 автомобилей на сумму $21,72 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 53% и 25% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Таким образом, Азербайджан занимает 3-е место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии.

    За первые 2 месяца текущего года Грузия экспортировала в зарубежные страны 8 442 автомобиля на сумму $216,3 млн, что соответственно на 31% и 24% меньше по сравнению с показателями предыдущего года.

    Отметим, что в 2025 году Грузия экспортировала из зарубежных стран 111 265 автомобилей на сумму $2,81 млрд, из которых 7 814 автомобилей на сумму $213 млн пришлись на долю Азербайджана.

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 53 % azaldıb
    Последние новости

    17:53

    Саммит ЕС в Брюсселе: европейские лидеры добиваются от Орбана снятия вето на кредит Украине

    Другие страны
    17:49

    Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-Лаффану

    Другие страны
    17:43

    Закир Гасанов: В Азербайджане единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровня

    Армия
    17:41

    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%

    Бизнес
    17:37

    Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органами

    Внешняя политика
    17:37

    МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районе

    Происшествия
    17:28

    В России арестованы похитители людей для рабского труда на стройках

    Другие страны
    17:26

    Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II

    Внешняя политика
    17:22

    Грузия увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана в 9,4 раза

    Энергетика
    Лента новостей