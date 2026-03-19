    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 53 % azaldıb

    • 19 mart, 2026
    • 17:17
    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 53 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Gürcüstan Azərbaycana 21,72 milyon ABŞ dolları dəyərində 597 ədəd avtomobil ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 25 %, kəmiyyət olaraq – 53 % azdır.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    Bu ilin ilk 2 ayı ərzində Gürcüstan xarici ölkələrə 216,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 min 442 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərə nisbətən müvafiq olaraq 24 % və 31 % azdır.

    Hesabat dövründə Gürcüstandan Qırğızıstana 102 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 min 493 ədəd, Qazaxıstana 50,32 milyon ABŞ dolları dəyərində 3 min 217 ədəd, Tacikistana 12,61 milyon ABŞ dolları dəyərində 787 ədəd, Ermənistana 8,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 385 ədəd avtomobil tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan 2,81 milyard ABŞ dolları dəyərində 111 min 265 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 213 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 814 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.

    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%

    17:59
    Foto

    "Bank of Baku"nun Gəncədə 2-ci filialı – "KOB Gəncə" fəaliyyətə başladı

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

    Fərdi
    17:58

    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Vergi rəsmisi: "Spirtli içkilərin istehsalındakı şəffaflaşma tədbirləri bəhrə verməkdədir"

    Biznes
    17:47

    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri başlayıb

    Futbol
    17:47

    Azərbaycan şəxslərin dövlətlərarası axtarışı haqqında MDB müqaviləsində edilən düzəlişləri təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    17:46

    AFFA-nın baş katibi Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirib

    Futbol
    17:46

    Bakıda 41 nömrəli marşrutda ödəniş nağdsız olacaq

    İnfrastruktur
    17:39

    Abşeronda motosiklet yük avtomobilinə çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti