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    SEPAH: Hörmüz boğazında qayda pozan neft tankerində yanğın baş verib

    Region
    • 15 oktyabr, 2026
    • 19:58
    SEPAH: Hörmüz boğazında qayda pozan neft tankerində yanğın baş verib

    Hörmüz boğazında İranın elan etdiyi qaydaları pozan və Tehranın icazə vermədiyi marşrutla hərəkət edən neft tankerində yanğın baş verib.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

    SEPAH bəyan edib ki, neft tankeri izləmə sistemlərini söndürərək Hörmüz boğazının şərq hüdudlarındakı qadağan olunmuş ərazidən keçmək istəyib.

    Xatırladaq ki, İran tərəfi neft tankerlərinin Hörmüz boğazında minaya düşdüyünü, Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) isə gəmilərin naməlum mərmi ilə vurulduğunu iddia edir.

    Gəmiyə zərbə Hörmüz boğazında gərginlik İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO)
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