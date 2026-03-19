Саммит ЕС в Брюсселе: европейские лидеры добиваются от Орбана снятия вето на кредит Украине

Утреннее заседание саммита ЕС в Брюсселе отклонилось от повестки и было посвящено кредиту Украине на 90 млрд евро, блокируемому Венгрией.

Как передает европейское бюро Report, об этом в неофициальной беседе с журналистами рассказал высокопоставленный представитель ЕС в кулуарах саммита.

"Лидеры вели продолжительную дискуссию - около полутора часов - относительно ситуации, возникшей в связи с решением Венгрии заблокировать финальные этапы формального одобрения поправки к Многолетнему финансовому плану ЕС (MFF), необходимой для предоставления Украине кредитных средств от Евросоюза", - пояснил чиновник.

По его словам, председатель Совета ЕС Антониу Кошта квалифицировал действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана как неприемлемые, поскольку они идут вразрез с принципами лояльного сотрудничества и добросовестности, закрепленными в учредительных договорах Европейского союза.

Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия не вправе ставить вопрос кредита в зависимость от ремонта нефтепровода "Дружба", назвав подобную увязку в корне неправомерной. Было отмечено, что положение дел вокруг "Дружбы" не находится в компетенции ни институтов ЕС, ни стран-участниц, а определяется возможностями украинской стороны и действиями России.

Президент Кошта, как сообщил чиновник, также охарактеризовал как "неприемлемые и совершенно неуместные" ряд высказываний президента Украины Зеленского, адресованных Орбану, указав, что "подобные заявления, подобная риторика в действительности не идут на пользу никому".

Со своей стороны Орбан заявил, что его позиция имеет прочное юридическое обоснование, а сам спор носит политический характер.

По информации представителя ЕС, высказывания главы Совета нашли широкую поддержку среди лидеров стран-членов, поскольку подобный "негативный прецедент" ставит под угрозу авторитет Европейского совета.

Таким образом, конкретное решение о предоставлении кредитных средств Украине пока не принято, а руководители государств и правительств "стремятся побудить Орбана вернуться к ранее данному слову, поскольку первоначальное решение было одобрено единогласно".