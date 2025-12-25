Şagird və tələbələr arasında statistika üzrə olimpiada keçiriləcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Elm və təhsil
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:27
    Yuxarı sinif şagirdləri və ali məktəb tələbələri arasında statistika üzrə olimpiada təşkil ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Azərbaycanda rəsmi statistikanın inkişafına dair 2026–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda qeyd edilib.

    Bununla bağlı Dövlət Statistika Komitəsi və Elm və Təhsil Nazirliyi icraçı orqanlar təyin edilib. Bu barədə əsasnamə də hazırlanacaq.

    Məqsəd yuxarı sinif şagirdlərinin və ali məktəb tələbələrinin statistik savadlılığı və data analitikası ilə bağlı peşələrə marağını artırmaqdır.

